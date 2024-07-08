Баллистика, крылатые ракеты, "Кинжалы": что известно о последствиях утренней атаки по Украине

Чем атакуют россияне

По информации мониторинговых пабликов и Воздушных сил ВСУ, оккупанты применяют разный спектр вооружения. Сообщается, что были пуски крылатых ракет с бомбардировщиков Ту-95, применяется баллистика, а также был пуск ракет "Кинжал" и "Калибров". В сети писали о дополнительном вылете группы самолетов Ту-22М3 и угрозе пусков ракет типа Х-22.

Где раздались взрывы

Первоначально сообщалось о звуках взрывов в Кривом Роге. Там предупреждали об угрозе баллистики. Впоследствии взрывы слышали и в Кропивницком районе Кировоградской области.

Позже серия взрывов прогремела в Киеве. Громко было и в Днепре.

Работает ПВО

О работе сил противовоздушной обороны известно в Киеве и области.

"Жители Киевщины! Ракетная атака! В регионе работают силы ПВО. Соблюдайте информационную тишину. Призываем не снимать и не выкладывать в сеть работу наших защитников! Оставайтесь в укрытиях до отбоя воздушной тревоги", - говорится в заявлении Киевской ОВА.

Позже о взрывах стало известно в Киеве. Мэр города Виталий Кличко сообщил, что в пригороде работают силы ПВО.

Первые последствия

Киев

При взрывах в столице люди прячутся в метро и переходах.

Кличко рассказал о вызове медиков в Соломенский район. В настоящее время бригада направляется на место.

Позже в КГВА проинформировали, что в результате ракетного удара по Киеву зафиксировано падение обломков в Соломенском, Днепровском и Голосеевском районах. Предварительно есть возгорание. Информация по разрушениям и пострадавшим уточняется.

Информация по районам:

в Соломенском районе есть повреждение офисного здания;

в Голосеевском - обломки упали возле жилого дома;

в Днепровском пылают обломки в жилой застройке

в Дарницком районе поврежден частный дом;

в Деснянском районе возгорание дома.

На данный момент известно о трех пострадавших. Один из них госпитализирован. Двум - оказали помощь на месте. Власти проверяют информацию об одном погибшем.

Кличко также пишет о попадании в одно из помещений детского медицинского учреждения. "Суспільне" сообщает, что речь идет о детской больнице "Охматдет"

Кривой Рог

Глава Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул написал в соцсетях, что

информация о последствиях будет после отбоя воздушной тревоги.

"Ничего не выкладываем в интернет, не нужно корректировать врага. Еще пуски ракет в нашу сторону, находимся в укрытиях", - добавил Вилкул.

Реакция ОП и омбудсмена

Руководитель ОП Андрей Ермак в своем Telegram-канале пишет, что обстрелы по Украине россияне вели в то время, когда на улицах было больше всего людей.

"Взбалмошные российские террористы...Этот обстрел велся по гражданским, били по инфраструктуре, весь мир должен увидеть сегодня последствия террора, ответом на который может быть только сила...Они целенаправленно били по детям сегодня....Детская больница, целенаправленный удар россиян", - отметил Ермак.

Омбудсмен Дмитрий Лубинец в свою очередь также сообщил, что многие гражданские объекты получили повреждения, в том числе детская больница.

"Это очередной акт терроризма! По этому официально обратился к международным партнерам. Они должны понимать коварство и жестокость РФ!!!" - заметил Лубинец.