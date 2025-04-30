Баллы за уничтожение врага: как начисляют бонусы в ВСУ и для чего это нужно

Во время конференции Defence Tech Era, которая была посвящена второй годовщине создания оборонного кластера Brave1, вице-премьер - министр цифровой трансформации Михаил Федоров рассказал о системе начисления "є-баллов" за уничтоженную технику и оккупантов.

Эта бонусная программа называется "Армия дронов. Бонус". За каждую единицу уничтоженной техники врага или захватчиков подразделениям начисляют специальные бонусы.

"Коротко: уничтожай цели, зарабатывай баллы, получай дроны. За поражение танка начисляется 20 баллов, за его уничтожение - 40. За ликвидацию пехоты - 6 баллов, за уничтожение РСЗО - до 50 баллов, в зависимости от калибра", - пояснил Федоров.

Уничтожение техники нужно подтвердить

Как отметил вице-премьер, украинские военные для подтверждения поражения или уничтожения техники должны показать видео для подтверждения. Их необходимо загрузить в специальную систему ситуационной осведомленности Delta.

По словам Федорова, сейчас около 90% всех беспилотных подразделений ВСУ участвуют в программе "Армия дронов. Бонус".

Более того, в рамках программы ввели общий рейтинг подразделений и рейтинг по поражению "конкретных целей".

Как цитирует Politico министра по цифровым трансформациям, подразделение ВСУ "Птахи Мадьяра" (414-я отдельная бригада беспилотных систем) набрало уже 16 298 баллов. Этого достаточно для приобретения 500 FPV-дронов, используемых в дневных операциях, 500 беспилотников для ночных операций, 100 беспилотников "Вампир" и 40 разведывательных беспилотников.

Оружие за баллы

Федоров объяснил, что после верификации уничтоженной техники и оккупантов украинские подразделения попадают в рейтинг и смогут потратить "є-баллы" на маркетплейсе Brave1. Там они смогут приобрести оружие за виртуальные бонусы.

"Выбор очень широкий и имеет разную стоимость в виртуальных токенах. Например, FPV-дроны от 2 баллов за 7-дюймовые модели или 6 баллов за FPV-дрон с ночным видением. Многоразовые "бомберы", как дрон Vampire - стоят 43 балла", - отметил министр.

На сегодня на торговой площадке Brave1 есть более тысячи товаров, начиная от дронов и заканчивая роботизированными системами, системами радиоэлектронной борьбы, запчастями, системами искусственного интеллекта и другим оружием. Военные смогут оставлять отзывы на сайте, чтобы сделать ставку на будущие покупки.

Фактически украинские воины регистрируют так много попаданий, что правительству пришлось пересмотреть логистику доставки беспилотников.

"Они начали уничтожать так быстро, что Украина не успевает поставлять новые дроны", - сказал Федоров.

Кроме того, правительство постоянно совершенствует систему, чтобы сделать ее более эффективной.

"Например, мы увеличили количество очков за уничтожение пехоты с двух до шести, и это удвоило количество уничтоженных врагов за один месяц. Это не просто система мотивации, это механизм, который меняет правила войны", - заявил вице-премьер.

Politico же сравнило бонусную систему в ВСУ с видеоиграми, где игроки могут конвертировать заработанные баллы в новое снаряжение.