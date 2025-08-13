ua en ru
Балерина Екатерина Кухар и украинский производитель КОЛВИ запустили рекламную кампанию

Среда 13 августа 2025 11:01
UA EN RU
Балерина Екатерина Кухар и украинский производитель КОЛВИ запустили рекламную кампанию Балерина Екатерина Кухар и украинский производитель КОЛВИ запустили рекламную кампанию (фото: пресс-служба)
Автор: Илона Свиридова

Народная артистка Украины, прима-балерина Национального академического театра оперы и балета Украины Екатерина Кухар стала лицом рекламной кампании украинского производителя промышленного теплового оборудования КОЛВИ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение компании.

Так, летом в столице появились объекты наружной рекламы, на которых можно увидеть приму-балерину в красном сценическом образе на фоне голубого пламени, которое символизирует профиль деятельности компании КОЛВИ.

По словам Екатерины Кухар, идея этой рекламной кампании возникла спонтанно.

"С начала полномасштабного вторжения и постепенного восстановления учебного процесса, Киевский государственный профессиональный хореографический колледж имени Татьяны Таякиной, руководителем которого является Екатерина, обращался за помощью к меценатам, которые способствовали бы переоборудованию укрытия для учеников и студентов. Александр Крошка, который возглавляет благотворительную организацию КОЛВИ, откликнулся и фактически за неделю заброшенное укрытие превратилось в сравнительно комфортный блок. А осенью, компания согласилась уже с помощью в утеплении фасада общежития колледжа", - рассказывает балерина.

Выбранные лозунги компании: "Для теплых дел", и "Греет на сцене" не являются исключительно маркетинговыми, а вполне соответствуют настоящим делам, добавляет Кухар.

"Два года подряд Александр Крошка воплощает пример социально ответственного бизнеса. Его поддержка учеников и студентов колледжа, является не только финансовой помощью, это настоящий пример заботы о будущем украинского искусства, наших детей и украинцев. Это поступок настоящего мужчины, человека с большим сердцем, который в прямом и переносном смысле согревает украинцев", - отметила она.

В КОЛВИ объясняют, что идея рекламной кампании заключалась в стремлении создать атмосферу уюта и тепла и одновременно продемонстрировать основные направления, по которым компания работает последние годы.

"Приятно, что Екатерина, узнав о том, что мы готовим рекламную кампанию, сразу согласилась принять в ней участие. Поделюсь секретом, согласовывая график съемок, оказалось, что единственным днем, в который удается всех и все синхронизировать, приходится на 8 марта. Для нас это был новый опыт, оказывается кинопроизводство это далеко не развлечение, и несмотря на все эти обстоятельства, Екатерина осталась непоколебимой и профессиональной. Безусловно, для нашей компании это большая честь и гордость, что звезда балета мирового уровня присоединилась к поддержке украинского бизнеса", - подытожил Александр Крошка.

Кроме наружной рекламы, было отснято и смонтировано несколько вариантов видео.

Ролик включает несколько сюжетов, в частности, сцену в медицинском учреждении, сцену учебного процесса в школьном образовательном учреждении, процессов проектирования и строительства и непосредственно танец Екатерины Кухар.


Как пояснил Александр Крошка, основной вид деятельности КОЛВИ производство промышленных газовых котлов и транспортабельных блочно-модульных котельных, которые используются для обеспечения теплом образовательных учреждений, учреждений здравоохранения, жилых кварталов и различных объектов социально-культурной сферы населенных пунктов.

Из фотографии Крошки в Instagram видно, что в съемках сцены, посвященной образовательному процессу, участвовал также его сын.

