Баланс экономики и обороны: каким должно быть эффективное бронирование

В последнее время проблема бронирования работников выходит на первое место среди всех проблем бизнеса. Согласно недавнему репрезентативному опросу Института экономических исследований - эффективные процедуры бронирования и баланса экономики и обороны - заняли второе место среди наиболее ожидаемых реформ для малого и среднего бизнеса.

Вопрос бронирования военнообязанных в Украине регулируется Законом Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации", а также постановлением Кабинета Министров Украины № 76 "Некоторые вопросы реализации положений Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации" относительно бронирования военнообязанных на период мобилизации и на военное время".

В настоящее время сложилась ситуация, когда бронирование военнообязанных предусмотрено для ряда секторов экономики, однако оно невозможно для других важных секторов. Кроме того, процедура бронирования крайне обременительна и забюрократизирована, включает в себя многочисленные несогласованности и неопределенные сроки исполнения. Все эти вопросы нуждаются в урегулировании путем внесения изменений в указанные выше нормативно-правовые акты.

Каковы ключевые проблемы бронирования работников

В сфере бронирования военнообязанных наиболее критическими являются следующие проблемы:

Тяжелые процедуры бронирования и непредсказуемые сроки. Часть компаний, инициировавших процедуру бронирования работников и подав все необходимые документы, ожидают ответа по 3-5 месяцев. В среднем бронирование занимает 1,5 месяца, что является проблемой для бизнеса и экономики в целом. Выявление наименьшей ошибки в заявке на бронирование или сопроводительных документах по одному работнику влечет отказ в бронировании всех военнообязанных по представленному списку. Это контрпродуктивная практика, которую необходимо как можно быстрее изменить. Срок бронирования – всего полгода. Этот срок не является оптимальным, приводит к излишним бюрократическим процедурам и контрпродуктивным затратам времени предпринимателями, которые и так находятся в сложном положении. Невозможность бронирования ФЛП, имеющих мобилизационные задачи (заказы), их наемных работников и ГИГ-специалистов. Также невозможно бронирование работников с дефицитной военно-учетной специализацией. Эта проблема крайне актуальна, необходимо внести соответствующие изменения в нормативно-правовые акты для ее решения. До сих пор отсутствует возможность бронирования конечных бенефициарных владельцев (не являющихся работниками) предприятий, критически важных для обеспечения потребностей Вооруженных Сил Украины, других военных формирований или функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период. Согласно принятому закону, Кабмин должен разработать порядок бронирования таких лиц и предусмотреть его в Постановлении № 76.

Кроме критической необходимости скорейшего исправления перечисленных недостатков, целесообразно также предусмотреть дополнительный механизм бронирования ценных специалистов по экономическим показателям.

В Верховной Раде Украины в настоящее время обсуждаются две модели так называемого "экономического бронирования", наработанные Комитетом ВРУ по вопросам экономической политики, предусматривающие возможность забронировать критически важных для предприятия работников.

Что необходимо сделать для обеспечения качественного бронирования

Специалисты аналитических центров Экономической экспертной платформы в сотрудничестве с Help – Hilfe zur Selbsthilfe провели исследование наибольших проблем в сфере бронирования военнообязанных и предоставили рекомендации относительно критических изменений в законодательстве и подзаконных актах.

Процедура бронирования должна учитывать интересы сектора обороны и вызовы экономики (коллаж: РБК-Украина)

В первую очередь необходимо существенно ускорить и дебюрократизировать процесс бронирования, обеспечить бронирование через портал "Дія" за одни сутки, отказаться от бумажного формата бронирования в пользу электронного. В новой модели "е-Бронирования" предусмотреть, что с момента получения выписки (сертификата) через портал "Дія" осуществляется постановка военнообязанного на специальный военный учет соответствующим территориальным центром комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП). Срок временного бронирования для уточнения данных следует увеличить с одного месяца до трех.

Важно внести изменения в Постановление №76 и предусмотреть механизм автоматического продления отсрочки от мобилизации для ранее забронированных лиц в случае подачи предприятием соответствующей заявки, а также предусмотреть возможность бронирования на 1 год. Предусмотреть также Постановлением, что при обнаружении ошибки в заявке предприятия на бронирование или в сопроводительных документах в отношении одного работника должен быть отказ именно в отношении этого работника, и должно быть осуществлено согласование всех других, в отношении которых нет ошибок.

Крайне необходимо расширить бронирование на критически важных работников - ФЛП, имеющих мобилизационные задачи (заказы), их наемных работников, ГИГ-специалистов, работников с дефицитной военно-учетной специализацией.

Предусмотреть возможность бронирования работников украинских неправительственных организаций, реализующих гуманитарные проекты за счет украинских доноров (как физических, так и юридических лиц) – внести соответствующие изменения в Постановление №76.

Необходимо ускорить внесение изменений в Постановления КМУ во исполнение принятого обновленного Закона (проект №10449), в частности, определить критерии, на основе которых соответствующие предприятия, учреждения и организации будут отнесены к критически важным для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период, а также к критически важным для обеспечения потребностей Вооруженных сил Украины, других военных формирований в особый период, а их работники будут подлежать бронированию; пересмотреть порядок бронирования военнообязанных с учетом требований этого закона и принять соответствующие нормативно-правовые акты.

В настоящее время Кабинетом министров разработаны изменения в Постановление №76, частично учитывающие предложения аналитических центров и бизнеса, в частности обеспечивающие представление документов через "Дію", ускоряющие процедуры. Однако новые изменения к Постановлению содержат критические недостатки и не решают всех проблем.

Надеемся, что Кабинет министров учтет предложения экспертов и создаст качественную процедуру бронирования, обеспечив баланс между экономикой и обороной страны.