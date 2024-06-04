Баланс экономики и обороны: каким должно быть эффективное бронирование

Какой должна быть процедура бронирования военнообязанных от мобилизации, чтобы сохранить баланс между потребностями сектора Обороны и вызовами экономики. Об этом читайте в колонке координатора экспертных групп Экономической экспертной платформы, ассоциированного эксперта CASE Украина Олега Гетмана.
Какой должна быть процедура бронирования военнообязанных от мобилизации, чтобы сохранить баланс между потребностями сектора Обороны и вызовами экономики. Об этом читайте в колонке координатора экспертных групп Экономической экспертной платформы, ассоциированного эксперта CASE Украина Олега Гетмана.
В последнее время проблема бронирования работников выходит на первое место среди всех проблем бизнеса. Согласно недавнему репрезентативному опросу Института экономических исследований - эффективные процедуры бронирования и баланса экономики и обороны - заняли второе место среди наиболее ожидаемых реформ для малого и среднего бизнеса.
Вопрос бронирования военнообязанных в Украине регулируется Законом Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации", а также постановлением Кабинета Министров Украины № 76 "Некоторые вопросы реализации положений Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации" относительно бронирования военнообязанных на период мобилизации и на военное время".
В настоящее время сложилась ситуация, когда бронирование военнообязанных предусмотрено для ряда секторов экономики, однако оно невозможно для других важных секторов. Кроме того, процедура бронирования крайне обременительна и забюрократизирована, включает в себя многочисленные несогласованности и неопределенные сроки исполнения. Все эти вопросы нуждаются в урегулировании путем внесения изменений в указанные выше нормативно-правовые акты.
В сфере бронирования военнообязанных наиболее критическими являются следующие проблемы:
Кроме критической необходимости скорейшего исправления перечисленных недостатков, целесообразно также предусмотреть дополнительный механизм бронирования ценных специалистов по экономическим показателям.
В Верховной Раде Украины в настоящее время обсуждаются две модели так называемого "экономического бронирования", наработанные Комитетом ВРУ по вопросам экономической политики, предусматривающие возможность забронировать критически важных для предприятия работников.
Специалисты аналитических центров Экономической экспертной платформы в сотрудничестве с Help – Hilfe zur Selbsthilfe провели исследование наибольших проблем в сфере бронирования военнообязанных и предоставили рекомендации относительно критических изменений в законодательстве и подзаконных актах.
В первую очередь необходимо существенно ускорить и дебюрократизировать процесс бронирования, обеспечить бронирование через портал "Дія" за одни сутки, отказаться от бумажного формата бронирования в пользу электронного. В новой модели "е-Бронирования" предусмотреть, что с момента получения выписки (сертификата) через портал "Дія" осуществляется постановка военнообязанного на специальный военный учет соответствующим территориальным центром комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП). Срок временного бронирования для уточнения данных следует увеличить с одного месяца до трех.
Важно внести изменения в Постановление №76 и предусмотреть механизм автоматического продления отсрочки от мобилизации для ранее забронированных лиц в случае подачи предприятием соответствующей заявки, а также предусмотреть возможность бронирования на 1 год. Предусмотреть также Постановлением, что при обнаружении ошибки в заявке предприятия на бронирование или в сопроводительных документах в отношении одного работника должен быть отказ именно в отношении этого работника, и должно быть осуществлено согласование всех других, в отношении которых нет ошибок.
Крайне необходимо расширить бронирование на критически важных работников - ФЛП, имеющих мобилизационные задачи (заказы), их наемных работников, ГИГ-специалистов, работников с дефицитной военно-учетной специализацией.
Предусмотреть возможность бронирования работников украинских неправительственных организаций, реализующих гуманитарные проекты за счет украинских доноров (как физических, так и юридических лиц) – внести соответствующие изменения в Постановление №76.
Необходимо ускорить внесение изменений в Постановления КМУ во исполнение принятого обновленного Закона (проект №10449), в частности, определить критерии, на основе которых соответствующие предприятия, учреждения и организации будут отнесены к критически важным для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период, а также к критически важным для обеспечения потребностей Вооруженных сил Украины, других военных формирований в особый период, а их работники будут подлежать бронированию; пересмотреть порядок бронирования военнообязанных с учетом требований этого закона и принять соответствующие нормативно-правовые акты.
В настоящее время Кабинетом министров разработаны изменения в Постановление №76, частично учитывающие предложения аналитических центров и бизнеса, в частности обеспечивающие представление документов через "Дію", ускоряющие процедуры. Однако новые изменения к Постановлению содержат критические недостатки и не решают всех проблем.
Надеемся, что Кабинет министров учтет предложения экспертов и создаст качественную процедуру бронирования, обеспечив баланс между экономикой и обороной страны.