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В Балаклее возросло количество пострадавших из-за удара РФ

Фото: удар РФ по вокзалу в Балаклее (t.me/UA_National_Police)
Автор: Валерия Полищук

Количество пострадавших в результате российского удара по железнодорожному вокзалу в Балаклее возросло до 13 человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Харьковской областной прокуратуры в Telegram.

"Количество раненых возросло до 13 человек", - говорится в сообщении.

Обстрел вокзала в Балаклее.

Российские оккупанты днем 25 апреля нанесли удар вблизи железнодорожного вокзала в Балаклее, Харьковская область. Тогда в результате обстрела пострадали 10 человек, сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов. Затем количество пострадавших возросло до 11.

Позже в "Укрзализныце" уточнили, что во время атаки пострадали три их сотрудника.

По этому факту прокуратура уже приступила к расследованию по статье 438 Уголовного кодекса Украины, которая предусматривает ответственность за нарушение законов и обычаев войны.

В Харьковской областной прокуратуре сообщалось, что вражеский удар по вокзалу в Балаклее был нацелен на большое количество жертв.

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