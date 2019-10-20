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Євросоюз закликав розслідувати затримання на мітингу в Баку

Новини » Політика    20.10.2019 - 17:24
Євросоюз закликав розслідувати затримання на мітингу в Баку
Фото: протести в Баку (скріншот відео)

ЄС закликав владу Азербайджану розслідувати затримання кількох десятків осіб, які намагалися провести мирний мітинг

Європейський союз закликав владу Азербайджану розслідувати затримання кількох десятків осіб, які намагалися провести в Баку мирний мітинг. Про це заявила офіційний представник Європейської служби зовнішньополітичної діяльності Майя Косьянчич, передає DW.

Брюссель звернув особливу увагу на "надмірне застосування сили для розгону натовпу і арештів учасників акції. У заяві ЄС кажуть, що свобода зібрань є фундаментальним правом людини. Євросоюз чекає від влади Азербайджану його дотримання у відповідності з міжнародними зобов'язаннями республіки. Брюссель закликав звільнити мирних демонстрантів.

Нагадаємо, в столиці Азербайджану Баку поліція затримала десятки опозиційних активістів перед запланованої на 19 жовтня акцією протесту. Серед затриманих, зокрема, лідер опозиційної Партії народного фронту Азербайджану Алі Керімлі. Поліція оточила центр Баку, було закрито кілька станцій метро і відключений мобільний інтернет в центральній частині азербайджанської столиці. Влада країни відмовилися погодити акцію, заплановану на 19 жовтня, тому протести вважаються несанкціонованими.

Правозахисна організація Human Rights Watch розкритикувала владу Азербайджану за відмову опозиції у проведенні мітингу.

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