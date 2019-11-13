Баканов заявив, що у верхівці СБУ саботували його накази

Голова Служби безпеки України Іван Баканов заявив, що верхівка відомства не вчасно виконувала накази після того, як він обійняв посаду. Про це він повідомив в інтерв'ю виданню "Главком".

За його словами, з боку співробітників спецслужби був опір і саботаж.

"Система не прийняла мене дружно. Звичайно, був опір, саботаж. Але я ставлюся до цього спокійно, тому що будь-який новий керівник на будь-якому підприємстві стикається з тими ж проблемами, з якими я зіткнувся", - зазначив Баканов.

Голова СБУ пояснив, що саботаж був "тихим", тому що в СБУ не можуть відкрито порушувати накази начальника.

"Мої рішення виконуються, але повільно. Служба безпеки України є військовою структурою, тут немає ніяких дискусій, люди звикли виконувати накази. Разом з тим, звичайно, накази можна виконувати негайно, а можна - з плином часу. У перші тижні накази виконувалися "трохи пізніше", - повідомив він.

Баканов також додав, що прийняв пропозицію глави держави стати главою СБУ з усвідомленням того, що буде складно.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що СБУ і митниця запускають єдину базу для контролю на кордоні, який має підвищити ефективність боротьби з контрабандою

Також РБК-Україна писало, що Баканов подав Зеленському проект нового закону про СБУ, в якому описав пріоритетні напрямки реформування спецслужби.