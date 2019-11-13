Глава СБУ розкрив деталі призначення на посаду

Голова Служби безпеки України Іван Баканов повідомив деталі призначення на посаду. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю Баканова Главком.

За його словами, президент Володимир Зеленський зробив пропозицію очолити СБУ відразу після другого туру президентських виборів.

"Це відбувалося в кабінеті на Банковій. "Підеш? Піду". Ну, і все. Це важлива посада, важлива ділянка роботи. Тому я прийняв цю пропозицію, усвідомлюючи всю тяжкість", - повідомив Баканов.

Також голова СБУ повідомив, що Зеленський йому пропонував кілька посад, але які саме Баканов відмовився повідомляти.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що Баканов повідомив про те, що верхівка Служби безпеки не вчасно виконувала накази після його вступу на посаду. За його словами, з боку співробітників спецслужби було опір і саботаж.

Також повідомлялося, що за словами Зеленського, він звільнить Баканова з посади, якщо будуть докази того, що колишній військовий прокурор Анатолій Матіос його консультує.