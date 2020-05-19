Баканов представив нового керівника СБУ в Києві та Київській області

Голова Служби безпеки України Іван Баканов представив особовому складу новопризначеного голову Головного управління СБУ в місті Києві та Київській області Олега Головаша. Раніше указ про його призначення підписав президент Володимир Зеленський.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Служби безпеки України.

"Сподіваюся, що разом з призначенням відбудеться і активізація роботи управління. І головне - будуть нові результати. Безумовно, ваше управління має чітко і злагоджено реагувати на будь-які виклики. Адже поняття безпеки набуває зараз нове значення", - зазначив Баканов.

Він також закликав співробітників СБУ звертати у своїй діяльності особливу увагу на напрями контррозвідки і кібербезпеки, захист національної державності та об'єктів критичної інфраструктури, боротьбу з тероризмом і диверсіями, протидія різним проявам гібридної війни.

"Безпека гарантує сила. Мої вимоги до вашої роботи ви знаєте: на всі потенційні загрози реагуємо оперативно і дієво. Головна мета - щоб кожен громадянин міг відчувати себе в безпеці. Служба повинна бути сильною", - заявив Баканов.

У свою чергу Головаш подякував за можливість очолити найбільшу в системі СБУ регіональне Управління і запевнив, що високий професіоналізм і бойовий дух особового складу дозволить впоратися з усіма викликами, які стоять зараз перед спецслужбою.

Нагадаємо, 13 травня президент Володимир Зеленський провів кадрові перестановки в СБУ. Так, президент звільнив главу СБУ в Житомирській області Олега Головаша і призначив його на посаду голови СБУ в Києві та Київській області.