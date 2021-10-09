Баканов про справу вугілля з ОРДЛО: терористам возили гроші у валізах

За словами Баканова, Медведчуку вручили нову підозру про вчинення злочину у вигляді державної зради та сприяння терористичній організації. При цьому він підкреслив особливий цинізм, з яким чиновники скоювали злочин.

"Питання тут не в тому, чи постачалося вугілля з окупованих територій, або зривалися контракти на поставку вугілля з Південноафриканської Республіки. Питання в тому, з яким цинізмом вищі посадові особи держави Україна сприяли терористам. У той час, коли вся країна збирала гроші, щоб підтримати військових, вони возили гроші у валізах до терористичних організацій", - заявив Баканов.

Він також зазначив, що основною метою цього було посадити Україну на гачок, аби Росія тримала Україну в енергетичній залежності.

"Історія справи Медведчука сягає корінням у 2014 рік, так сталося, що нам пощастило, у нас була оперативна удача. Ми отримали певну інформацію, і почали її перевіряти. Таким чином, вийшли на ланцюг подій, які оцінили, проаналізували, і генеральний прокурор вирішив, що цього ланцюга взаємопов'язаних подій достатньо для того, щоб порушити кримінальну справу", - додав Баканов.

У новому випуску ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера" про річницю жахливої трагедії Бабиного Яру, арешт Міхеїла Саакашвілі, звільнення Дмитра Разумкова і мільйони на офшорних рахунках Зеленського і "Кварталу 95" у студії говорять Давид Арахамія, Олександр Данилюк, Ірина Геращенко, Ганна Бабинець та інші політики та експерти.



Нагадаємо, у попередньому випуску "свободи слова Савіка Шустера" Михайло Саакашвілі назвав істину причину, чому він поїхав до Грузії, незважаючи на загрозу ув'язнення.



Також в ефірі мер Києва Віталій Кличко різко висловився про обов'язкову вакцинацію жителів столиці.



Ще в студії розповіли, чому українці не хочуть вакцинуватися від коронавірусу.