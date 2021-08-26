У бакалаврів і магістрів можуть анулювати дипломи через плагіат: рішення Кабміну

Повідомляється, що відповідні рішення можуть прийматися щодо молодших бакалаврів, бакалаврів і магістрів. Скасування ступеня вищої освіти відбувається, якщо в кваліфікаційній роботі виявлять академічний плагіат, фабрикацію, фальсифікацію, обман або виявиться, що робота була підготовлена через хабарництво.

При цьому самі виші повинні стежити за якістю освіти, а порядок встановлення фактів порушення академічної чесноти встановлює вчена рада кожної установи. Процедуру ініціює вчена рада за своїм рішенням або на підставі повідомлення. До розгляду приймаються повідомлення, подані на офіційну адресу вишу, в яких зазначено ПІБ особи, яку звинувачують у плагіаті або фальсифікації, інформація про порушення і докази.

Згідно з порядком, особа, щодо якої проходить така перевірка, може сама подати заяву з відмовою від ступеня вищої освіти, після чого поновитися в навчанні.