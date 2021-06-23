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"Дипломи на замовлення йдуть у минуле": Раді рекомендують ухвалити закон

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Україна, Середа 23 червня 2021 17:27
"Дипломи на замовлення йдуть у минуле": Раді рекомендують ухвалити закон Фото: Раді рекомендують схвалити закон для заборони дипломів на замовлення (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Струк

В Україні хочуть боротися з дипломами та дисертаціями на замовлення. Комітет з питань освіти, науки та інновацій рекомендував Верховній раді підтримати у першому читанні відповідний законопроект №5461.

Про це повідомляє прес-служба партії "Слуга народу".

Закон визнає передачу академічних творів (дисертації, наукової статті, підручника, посібника) для використання іншими особами порушенням академічної доброчесності.

Комітет вирішив включити документ до порядку денного 5 сесії Ради.

Проект дає законодавче визначення академічного твору. Порушенням академічної доброчесності визнається передача академічного твору третій особі для подальшого використання нею як авторського.

"Проблема написання на замовлення таких академічних текстів як дисертації, наукової статті, дипломної роботи характерна не лише для України, але й у цілому для світу. І багато держав рухаються в цьому напрямку, змінюючи законодавство. Так, заборона на такі дії є у законах у майже 20 штатах США", - розповіла член освітнього комітету Юлія Гришина.

Глава комітету Сергій Бабак розповів, що у парламенті триває робота над законом про унормування усіх проявів академічної недоброчесності. Його парламент може розглянути вже восени.

"Я дуже хотів би, щоб ми назавжди унормували всі прояви академічної недоброчесності і відповідальність за них в окремому базовому законі. Зараз робоча група вже доопрацьовує його. Сподіваюсь, що ми у вересні зможемо його внести на комітет і восени виведемо його в зал", - зазначив парламентар.

Нагадаємо, раніше в Раду внесли законопроект №5532, який передбачає штрафи за плагіат в академічних текстах. Закон торкнеться студентів, які купують і скачують реферати, курсові роботи, дисертації.

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