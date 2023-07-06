До Бахмута 5 км. Что происходит на южном фланге и почему россиянам пора бежать из Клещиевки

Бои возле Клещиевки. Пока без деталей

О частичных успехах в направлении Бахмута накануне сообщили в Генеральном штабе. По словам спикера Андрея Ковалева, на северном и южных флангах Силы обороны Украины продолжают выдавливать россиян.

"В районе Клещиевки (украинские военные, - ред.) имеют частичный успех, закрепляются на достигнутых рубежах", - отметил он.

При этом россияне оказывают мощное сопротивление, задействуют резервы, но несут большие потери. Как отметила замминистра обороны Анна Маляр, в течение 5 июля ситуация в окрестностях Бахмута динамично менялась. И если на северном фланге пока не удалось закрепиться на новых рубежах, то на юге есть продвижение. А в самом городе противник оказался в ловушке.

Фото: украинские войска двигаются на Клещиевку южнее Бахмута (deepstatemap.live)

Отметим, село Клещиевка находится в 5 километрах от Бахмута. Сегодня представитель Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый в эфире телемарафона заявил о том, что Силы обороны удерживают инициативу, штурмуют и вытесняют россиян с окрестностей Бахмута.

"В районе Клещиевки идут мощные бои, деталей мы пока не можем раскрывать. Но судя по тому, как во вражеских телеграмм-пабликах идет нагнетание паники, думаю, что для них будет очень символичным название Клещиевки", - отметил он, намекая, что оперативный замысел может состоять в том, чтобы взять противника в клещи.

Паника в российских пабликах

Накануне российские пропагандисты сообщили о критической ситуации в окрестностях Бахмута. Как заявил так называемый "военкор" Александр Сладков, оккупанты якобы уже оставили позиции в Клещиевке под натиском украинских войск.

По его словам, украинская сторона то ли заняла населенный пункт, то ли взяла его под огневой контроль с южных высот. У российских военных в этом районе дефицит боеприпасов, поэтому они вскоре могут отступить и из самого Бахмута.

Отметим, Сладков тесно работает с министерством обороны РФ. И несмотря на то, что в своих сообщениях избегает критики командования, явно прослеживается паника.

Другие "военкоры и аналитики" пишут о тяжелых боях с интенсивностью примерно 20 атак в сутки. А также о том, что возможное отступление из Клещиевки открывает дорогу на Бахмут, освобождение которого может стать якобы главным призом Вооруженных сил Украины в летней наступательной кампании.

По состоянию на сегодня паника в пабликах стихла. Пропагандисты утверждают, что российские войска до сих пор удерживают село и отбивают штурмы.

Тактическое значение Клещиевки

Опрошенные РБК-Украина военные эксперты осторожны в оценках и отмечают, что село на юг от Бахмута вряд ли стоит называть ключом к освобождению города.

"У Клещиевки есть тактическое значение, поскольку продвижение еще дальше на восток фактически перережет сообщение с оккупированной Горловкой. Это может создать определенные проблемы для российских оккупантов", - отметил Владислав Селезнев в комментарии РБК-Украина.

Фото: продвижение на восток от Клещиевки перерезает трассу Т0513 на оккупированную Горловку (google.com/maps)

Ситуация в этом районе вместе с продвижением на восток от Берховки (северный фланг) создает угрозу оперативного окружения Бахмута.

"И это продвижение намекает на то, что россиянам уже сейчас пора убираться из Бахмута, потому что господствующие высоты вокруг этих населенных пунктов уже де-факто контролируются украинскими силами обороны. А это значит, что мы видим передвижение вражеской техники и личного состава. В свою очередь это беспокоит путинских вояк, не зря они начали перемещаться с окраин западных микрорайонов города ближе к центру", - добавил он.

Руководитель Центра военно-политических исследований Александр Мусиенко подчеркивает, что перерезание трассы на Горловку не критично для противника. Но при продвижении вперед с возможностью доставать до позиций непосредственно в Бахмуте, россияне будут вынуждены сосредоточить логистику фактически на одном направлении - из Луганской области. При этом Силы обороны будут обо всем знать и будут делать все, чтобы нарушить нормальное обеспечение войск РФ.

Что касается фланговых операций, то контроль над высотами позволит взять под огневой контроль окраины Бахмута.

"Вместе с продвижением не только на юге, но и на северном фланге, создаются перспективы для окружения врага. В конце концов это должно привести к освобождению Бахмута", - отметил он.

Мусиенко также прокомментировал слова Сергея Череватого о том, что россияне надолго запомнят название села.

"Я думаю, он имел в виду, что россиян зажмут в клещи и фактически у них не будет иного выхода, кроме как сдаться. В противном случае - их уничтожат", - добавил эксперт.

Разница в подходах

Российские войска на захват Бахмута потратили около года. Противник шел в лобовые атаки и задействовал так называемую тактику "мясных волн", отправляя на штурм пехоту без бронетехники. Это привело к огромным потерям.

По заявлениям главаря ЧВК "Вагнера" Евгения Пригожина, в боях за Бахмут погибло около 20 000 только его наемников. Не исключено, что так называемая "бахмутская мясорубка" (термин российской пропаганды) сработала и в его сторону, поскольку в конце мая "вагнеровцы" оттуда вышли, а после недавнего мятежа одна из самых боеспособных группировок оккупационных войск РФ фактически расформирована.

Фото: Силы обороны не будут вести бои на руинах Бахмута и обходят его с флангов (twitter.com/MFA_Ukraine)

Силы обороны Украины придерживаются другой тактики. Александр Мусиенко подчеркивает, что нет смысла вести боевые действия на руинах Бахмута.

"Это очень рискованно и опасно. Я думаю, что командование это прекрасно понимает, и поэтому мы используем фланговые операции. Такие атаки растягивают оборону противника, а для нас создают предпосылки к окружению его группировки без необходимости заходить в кровопролитные бои. Мы не можем действовать настолько безответственно, как враг, не считаясь с колоссальными потерями. Задача - освободить территорию не просто с минимальными потерями, но и перехитрив противника, применив фланговые атаки. Это правильно спланированная операция при нынешних обстоятельствах", - отметил он в беседе с изданием.

Владислав Селезнев говорит о том, что украинские силы вряд ли вообще когда-либо будут атаковать в лоб. Такая тактика в случае с хорошо укрепленными позициями, которые нужно штурмовать, равносильна самоубийству.

"Мы действуем другим способом. Сначала считаем боевой потенциал врага, и только убедившись в том, что он не способен сопротивляться, идем вперед. Мы обходим город-крепость (Бахмут, - ред.) с флангов, где у противника нет возможности быстро построить мощную оборону. Соответственно, у нас с ними там по меньшей мере равные условия", - рассказал он.

Бои в городской застройке всегда создают кризисную ситуацию, сопряженную с фатальными потерями. А во фланговых операциях за счет высокоточной артиллерии есть определенный паритет. К тому же судя по утренней сводке Генштаба, в этом районе снова удалось поразить немало вражеских артсистем, и это отличная история, добавил эксперт.

Контроль Клещиевки ускорит освобождение Бахмута?

Сдержанность в оценках связана и с тем, что до сих пор нет официальной информации о реальном положении дел возле этого села на Донбассе. По словам командира второго штурмового батальона 3-й ОШБр Дмитрия Кухарчука, первые частичные успехи здесь начались еще в мае.

"Но говорить о какой-то конкретике сейчас нельзя. Могу сказать, что для нас не цель Клещиевка или Бахмут, или любой другой населенный пункт, который лежит неподалеку. У нас есть цель освободить полностью всю украинскую территорию на первом этапе", - заявил он в недавнем интервью Radio NV.

По данным командования, в зоне ответственности на Востоке россияне сосредоточили более 180 000 человек личного состава. На Бахмутском направлении - около 50 000.

Собственно, поэтому после того, как Силы обороны вернут контроль над Клещиевкой, не стоит рассчитывать на быстрое освобождение Бахмута.

"Мгновенной операции как в Харьковской области не будет. Потому что враг сопротивляется и пытается контратаковать. Думаю, здесь нужно быть достаточно осторожными в оценках перспектив украинского контрнаступления. Уж очень тщательно противник подготовился, слишком серьезные у него там возможности и ресурсы", - считает Владислав Селезнев.

Александр Мусиенко более оптимистичен. По его мнению, если на флангах все сложится благоприятно, то город может быть освобожден в ближайшее время.

"А дальше в перспективе мы можем говорить, что будет освобожден не только Бахмут, но и территории, захваченные в ходе наступательных действий прошлой зимой и осенью, включая Соледар", - добавил он.