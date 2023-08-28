На Бахмутском направлении ВСУ имели успех возле Андреевки, - DeepState

Силы обороны Украины на Бахмутском направлении смогли продвинуться возле Андреевки, продолжают вести бои с российскими оккупантами недалеко от Работино, и отражают вражеские штурмы на Сватовском участке фронта, а также на Авдеевском направлении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные интерактивной карты DeepStateMap .

Ситуация на Бахмутском направлении

В Донецкой области на юге от Бахмута продолжаются тяжелые бои за Клещиевку. Возле населенного пункта Андреевка, согласно обновленным данным по состоянию на поздний вечер 27 августа, бойцы ВСУ имели частичный успех.

Возле Андреевки ВСУ имели частичный успех (карты от 26 и 27 августа, скрин deepstatemap.live)

Также эксперты ресурса отмечают, что войска РФ сильно заминировали территорию в этом районе, и продолжают вводить резервы.

Авдеевский участок фронта

Под Авдеевкой возобновились бои возле Невельского, где российские захватчики предпринимают попытки восстановить утраченные позиции.

Ситуация на Авдеевском направлении (фото: скрин карты deepstatemap.live)

Ситуация в районе Сватово и Кременной

Попытки российских оккупантов продвинуться возле населенного пункта Синьковка не увенчались успехом. Возле Новоегоровки продолжаются тяжелые бои.

Ситуация на Купянском направлении (фото: скрин карты deepstatemap.live)

Также отмечается, что в лесах под Кременной некоторые подразделения войск РФ начали перемещаться на другой участок фронта.

Ситуация на юге

В Запорожской области Силы обороны продолжают бои с российскими захватчиками восточнее населенного пункта Работино.

Под Работино ведутся бои, ВСУ улучшили позиции возле Новопокровки (фото: скрин карты deepstatemap.live)

На Бердянском и Таврических направлениях, по данным ресурса, существенных изменений не зафиксировано.

Что на других направлениях

На Сиверском направлении, а также на севере страны возле госграницы с Беларусью и РФ - также без изменений.

Ситуация на фронте

Как сообщили в Генеральном штабе ВСУ в вечерней сводке 27 августа, Силы обороны продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, закрепляются на достигнутых рубежах, осуществляют мероприятия контрбатарейной борьбы.

По данным экспертов Института изучения войны (ISW), ВСУ приблизились к очередной линии обороны врага в Запорожской области. Между тем, российские оккупанты пытаются давить на Купянском направлении, но в ближайшие месяцы прорыва там ожидать не стоит.

Добавим также, что по словам спикера объединенного пресс-центра Сил обороны юга Натальи Гуменюк, российским захватчикам припекает также и на Херсонском направлении. Так, бойцы ВСУ проводят контрбатарейную борьбу, а также выбивают врага с позиций, которые он пытался овладеть после подрыва Каховской ГЭС.