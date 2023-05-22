RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Бахмуте уничтожили часть 72-й бригады регулярных войск РФ, - командир 3-й ОШБр

Фото: В Бахмуте уничтожили батальон 72-й бригады войск РФ (Getty Images)
Автор: Юлия Акимова, Александр Белоус

Российская 72-я отдельная мотострелковая бригада понесла значительные потери в Бахмуте. Фактически стерли один батальон.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал и.о. командира 3-й ОШБр, майор Родион Кудряшов.

"Хочу отметить, что 72-я бригада регулярных войск Российской Федерации лишилась физически двух рот - более 100 человек "двухсотыми" и у более чем 100 человек "трехсотыми"", - сказал.

По его словам, такие цифры говорят о том, что ВСУ стерли с лица земли один батальон 72-й бригады РФ.

"Также очень много видели военнослужащих или "Вагнера", или вооруженных сил РФ, которые спешно покидали свои позиции перед началом операции, или в промежуток времени, когда могли позволить себе безопасно покинуть свои позиции", - сказал командир 3-й ОШБр.

Российские войска ротировались на второй-третий рубеж своей обороны во время наступательных действий 3-й ОШБр. "И самое приятное, что мы действительно смогли увеличить наш обменный фонд", - добавил Кудряшов.

Напомним, наемники ППК "Вагнера" первыми сбежали со своих позиций в Бахмуте во время контратаки украинских военных . После этого сообщалось о бегстве 72 мотострелковой бригады ВС РФ из-под Бахмута.

Отметим, и.о. командира 3-й ОШБр, майор Родион Кудряшов в интервью РБК-Украина сообщил, что операции 3-й отдельной штурмовой бригады идут каскадом и позволяют улучшить тактическое положение по всему Бахмутскому направлению.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
БахмутДонбасс