В Бахмуте сегодня минус 8. Украинские военные уничтожили вражеский гранатомет и группу россиян (видео)

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную пограничную службу Украины .

Пограничники сообщают, что россияне начали обстреливать позиции украинских защитников в окрестностях Бахмута из гранатомета СПГ. В ответ на это наши защитники открыли огонь из минометов и уничтожили вражеский гранатомет вместе с тремя захватчиками.

"Не менее эффективно они отработали по штурмовикам, которые ночью пытались подобраться к нашим позициям. Аэроразведка с помощью дрона с тепловизором обнаружила захватчиков за сооружениями. Несколько десятков мин минуснули 5 россиян, еще 7 ранили", - сообщили в Госпогранслужбе.

РБК-Украина сообщало, что наши пограничники в районе Бахмута ликвидировали четыре пехотных группы россиян и уничтожили вражеский дрон.

Также недавно украинские защитники сбили вражеский самолет в битве за Бахмут.

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