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В Бахмуте сегодня минус 8. Украинские военные уничтожили вражеский гранатомет и группу россиян (видео)

Новина українською →
Понедельник 13 февраля 2023 18:46
В Бахмуте сегодня минус 8. Украинские военные уничтожили вражеский гранатомет и группу россиян (видео) Фото: украинские военные уничтожили вражеский гранатомет и группу россиян (Getty Image)
Автор: Елизавета Драбкина

Украинские защитники в окрестностях города-крепости Бахмута уничтожили российский гранатомет и группу захватчиков.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную пограничную службу Украины.

Пограничники сообщают, что россияне начали обстреливать позиции украинских защитников в окрестностях Бахмута из гранатомета СПГ. В ответ на это наши защитники открыли огонь из минометов и уничтожили вражеский гранатомет вместе с тремя захватчиками.

"Не менее эффективно они отработали по штурмовикам, которые ночью пытались подобраться к нашим позициям. Аэроразведка с помощью дрона с тепловизором обнаружила захватчиков за сооружениями. Несколько десятков мин минуснули 5 россиян, еще 7 ранили", - сообщили в Госпогранслужбе.

РБК-Украина сообщало, что наши пограничники в районе Бахмута ликвидировали четыре пехотных группы россиян и уничтожили вражеский дрон.

Также недавно украинские защитники сбили вражеский самолет в битве за Бахмут.

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Бахмут Война России против Украины Государственная пограничная служба
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