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В Бахмуте пограничники отбили 2 попытки штурма, враг понес потери

Фото: в Бахмуте пограничники отбили 2 попытки штурма, враг понес потери (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

В Бахмуте военнослужащие одного из пограничных подразделений отразили две вражеские попытки штурма. Утраты врага уточняются.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Госпогранслужбы.

"В Бахмуте военнослужащие одного из пограничных подразделений сдержали 2 попытки прорыва штурмовых групп захватчиков через рубеж обороны. Артиллерии и пехоте штурмовиков бойцы ГПСУ ответили сосредоточенным огнем. Стрелковые схватки происходили на сверх-коротких дистанциях", - пишет пресс-служба.

Наши воины "разобрались" с врагом с помощью стрелкового оружия и ручных гранат. Наступление отбито, а потери врага - уточняются.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что командующий восточной группировкой ВСУ генерал-полковник Александр Сырский объяснил важность обороны Бахмута.

Как отметил спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый, на Бахмутском направлении нашим воинам удалось достичь паритета в артиллерии благодаря точности работы.

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