В Бахмуте немецкие журналисты попали под обстрел оккупантов
Журналисты одного из самых популярных немецких изданий Bild во время своего репортажа в городе Бахмут попали под обстрел.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на видеорепортаж Bild.
На публикуемых кадрах видно, как журналисты ведут репортаж. Они стоят на фоне разрушенных построек и рассказывают о том, что там все еще живут мирные жители. В одни из моментов рядом с ними слышны звуки взрывов.
"Абсурдная, даже безумная вещь о ситуации в Бахмуте, когда вы приезжаете в город: хотя в людей могут стрелять и они могут погибнуть в любое время и в любом месте, в городе остаются тысячи", - говорит журналист.
Позже он рассказал, что взрывы были на расстоянии 200 метров от места их пребывания.
"Пока идем мимо разрушенных зданий, мы сами становимся свидетелями российских атак: российские военные стреляют из гранатометов по микрорайону, где мы опрашиваем жителей… В небе видны российские самолеты. Это пугает", - признается репортер Пауль Ронцгаймер.
Он отметил, что "Бахмут стал символом почти годовой захватнической войны России против Украины".
Ранее РБК-Украина сообщало, что начиная с понедельника, 13 февраля, журналисты смогут попасть в Бахмут только по специальным пропускам.
Чтобы работать в Бахмуте, необходимо заполнить специальную форму и указать имена всех членов команды, которые хотят попасть в город. Пропуска будут выдаваться только имеющим аккредитацию ВСУ.
Отметим, что Бахмутское направление остается самым горячим участком фронта. Так, только за одни сутки в районе Бахмута было 48 обстрелов и 19 боеприкосновений.
При этом с усилением активности на востоке Россия начала нести еще большие потери. Так, в британской разведке отметили, что причиной тому нехватка обученного персонала, координации и ресурсов на фронте - примерами выступают Угледар и Бахмут.
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