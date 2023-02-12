В Бахмуте немецкие журналисты попали под обстрел оккупантов

Журналисты одного из самых популярных немецких изданий Bild во время своего репортажа в городе Бахмут попали под обстрел.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на видеорепортаж Bild.

На публикуемых кадрах видно, как журналисты ведут репортаж. Они стоят на фоне разрушенных построек и рассказывают о том, что там все еще живут мирные жители. В одни из моментов рядом с ними слышны звуки взрывов.

"Абсурдная, даже безумная вещь о ситуации в Бахмуте, когда вы приезжаете в город: хотя в людей могут стрелять и они могут погибнуть в любое время и в любом месте, в городе остаются тысячи", - говорит журналист.

Позже он рассказал, что взрывы были на расстоянии 200 метров от места их пребывания.

"Пока идем мимо разрушенных зданий, мы сами становимся свидетелями российских атак: российские военные стреляют из гранатометов по микрорайону, где мы опрашиваем жителей… В небе видны российские самолеты. Это пугает", - признается репортер Пауль Ронцгаймер.

Он отметил, что "Бахмут стал символом почти годовой захватнической войны России против Украины".