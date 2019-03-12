У Бахмуті два бойовика добровільно здалися поліції

Бойовики вирішили скористатися шансом звільнитися від кримінальної відповідальності

За сутки в Бахмуте (Донецкая область) правоохранителям добровольно сдались два участника бандформирований. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции.

Сообщается, экс-боевики воспользовались шансом освободиться от уголовной ответственности. Прийти в полицию мужчины решили, узнав из СМИ о случаях, когда боевики на законных основаниях получили возможность вернуться к нормальной жизни.

30-летний житель Бахмута рассказал, что в 2018 году после освобождения из мест лишения свободы многие его знакомые присоединились к боевикам. И чтобы не отличаться от них, он также вступил в НЗФ.

Но после нескольких дней дежурства на блокпосту вблизи города Енакиево, мужчина разочаровался и решил уйти. Узнав, что те, кто не совершал тяжких преступлений, могут избежать наказания, решил добровольно сдаться украинской полиции.

Другой наемник, 32-летний житель Бахмута решил таким образом спрятаться от наказания за мелкую кражу, которую он совершил в родном городе. Для этого он пересек границу с РФ, заехав на оккупированную территорию со стороны государства-агрессора.

Боевики доверили ему управление военной техникой. Проведя за рулем БМП несколько недель, мужчина решил, что лучше отбыть наказание за воровство на подконтрольной Украине территории, чем служить у террористов. Мужчина вернулся в Бахмут и сам признался офицерам в противоправной деятельности.

По обоим фактам предварительно открыты уголовные производства по ч.2 ст. 260 Уголовного кодекса Украины "Создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований".

Полиция проводит досудебное расследование. Если будет установлено, что участники НВФ причастны к тяжким преступлениям, то, согласно ч.6 ст. 260 УК Украины, они будут освобождены от уголовной ответственности.

РБК-Украина писало, что в Херсонской области полиция задержала военнослужащего, который после аннексии Крыма перешел на сторону РФ и служил по контракту.