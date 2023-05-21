RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Из Бахмута под обстрелами эвакуировали десять человек, среди них ребенок

Фото: правоохранители эвакуировали из Бахмута десять человек (GettyImages)
Автор: Карина Левицкая

Правоохранители под прицельным огнем оккупантов смогли эвакуировать из Бахмута десять человек. Среди них была четырнадцатилетняя девочка.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Министерства внутренних дел Украины.

"Спасательная операция была сложной из-за дороги среди мин и под обстрелами оккупантов. Сейчас эвакуированные жители, среди них 14-летняя Алина и ее родители, находятся в безопасности", - сообщили в МВД.

По словам правоохранителей, по дороге ребенка очень поразило увиденное, ведь россияне превратили ее город в руины, однако сейчас Алина и ее родные получают помощь и оправляются от пережитого.

Девушка рассказала, что под бомбами она, как и в мирные времена, занималась рисованием и мечтала о доступе к интернету.

"Если есть ад, то он именно в Бахмуте. Накануне нашего выезда, вечером, российские войска обстреляли город зажигательными снарядами. Мы почувствовали очень едкий запах. Я надел маску, выглянул на улицу, а там все горит. Слава богу, что выбрались оттуда", - сказал отец Алины.

Ситуация в Бахмуте

Вчера глава ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин заявил, что его "армия" смогла установить якобы полный контроль над Бахмутом. Однако это опровергли украинские чиновники и президент, подчеркивая, военные ВСУ до сих пор в городе, а бои продолжаются.

В то же время, сегодня, 21 мая, появилась информация от заместителя министра обороны Анны Маляр, она заверила, что украинские воины взяли Бахмут в полуокружение и продолжили сохранять контроль над частью города.

РБК-Украина раскрывала все подробности относительно ситуации вокруг Бахмута.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война России против УкраиныБахмут