Бахмут разрушен более чем на 60%, -- ОВА

Он также сказал, что в среду в результате обстрелов города погибли два мирных жителя.

"Какие бы попытки войти в город ни предпринимал противник, ему не удается продвинуться. Какие бы успехи они ни имели, они были отброшены на прежние позиции за пределы города, - сказал Кириленко.

Фактически, сейчас они находятся на равнинной опустошенной территории, что также способствует огромным потерям среди личного состава, добавил он.

Президент Владимир Зеленский в вечернем обращении в среду поблагодарил военных, которые наносят врагу многочисленные потери и выбивают российские войска с позиций в окрестностях Бахмута.

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