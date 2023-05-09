Бахмут взять не получилось, прибегают к ударам: Зеленский назвал причину ракетных атак РФ

"После долговременной, скажем так, паузы с точки зрения количества ударов по украинской земле, потому что мы помним, что было осенью и зимой, ударов было не меньше. А были дни, когда было и больше. Потом была "пауза" с точки зрения количества, но ежедневные удары не заканчивались", - отметил Зеленский.

Теперь, по его словам, отслеживается увеличение по количеству выпущенных ракет.

"По моему мнению, сейчас РФ, ее военно-политическому руководству надо как говорится что-то "продавать" своему обществу. Потому что побед никаких нет, а прожорливое общество есть. Мы видим, как они поддерживают радикальные действия, или количества смертей. Они всегда радуются этому как факту. Бахмут "продать" не получилось, потому что не получилось захватить. Это была последняя у них столь "важная операция" 9 мая успеть это сделать. И хотя, к сожалению, уже не существует там как такого целого города, все разрушено абсолютно. Тем не менее Россия так "любит Донбасс", что никогда там не была", - подчеркнул Зеленский.

Президент пояснил, что россияне на этом фоне могут информационно продавать ту или иную "победу".

"В частности, захват или разрушение того, или иного города. То есть им не удалось перед 9-м числом (захватить Бахмут - ред.), вот надо им показать, что они опять что-то разрушили", - добавил Зеленский.

Напомним, что в ночь на 9 мая путинские войска прибегли к очередной ракетной атаке по Украине. За две волны обстрела оккупанты совершили пуски 25 крылатых ракет "Калибр" и Х-101/Х-555. 23 из них были уничтожены.

Добавим, в ОК "Юг" предупредили, что агрессор может нанести очередной ракетный удар и в течение сегодняшнего дня учитывая "символизм". Но не исключено, что враг может выждать и прибегнуть к атаке ночью или уже на следующий день.

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