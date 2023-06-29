Бахмут превратился в руины. МИД Украины показало свежие фото города-крепости

"Это украинский город Бахмут. Вернее, таким оно было. То, во что его превратили россияне, едва ли можно назвать городом - руины некогда красивого городка с развитой инфраструктурой и прекрасной архитектурой", - говорится в сообщении.

По заверению МИД Украины, Россия лишила Бахмут цивилизованной и счастливой жизни.

Ситуация в Бахмуте и на Бахмутском направлении

По словам спикера Генштаба ВСУ Андрея Ковалева, на 29 июня украинские военные на Бахмутском направлении перехватили стратегическую инициативу. ВСУ ведут наступление широким фронтом.

В частности, как рассказала заместитель министра обороны Анна Маляр, бои идут на флангах Бахмута. Враг подтягивает туда резервы и цепляется за Бахмут всеми силами. При этом ВСУ в направлении Клищиевки продвинулись на 1200 м, а в направлении Курдюмовки - на 1500 м.