У Бахматюка розповіли, як інновації УЛФ підвищують врожайність посівів

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Інновації дозволяють економити агрохолдингу мільйони

Інновації, які впровадила група компаній "Укрлендфармінг" (УЛФ) Олега Бахматюка, дозволяють економити одному з найбільших агрохолдингів країни мільйони. Про це заявив керівник департаменту агровиробничого діяльності компанії Владислав Тютюнник, передає РБК-Україна.

Зокрема, за словами Тютюнника, агрохолдинг активно впроваджує інновації у точному землеробстві не тільки для збільшення врожайності, але і для більш раціонального використання потенціалу землі і матеріальних ресурсів.

Він розповів, що всі сівалки в компанії почали переобладнувати на систему Precision Planting, а завдяки вбудованим в техніку John Deere технологіям, фахівці отримують аналітику по сівалках цього виробника. Окрему увагу в холдингу приділяють диференційованому внесенню добрив.

"Стрічкове внесення добрив в 2-4 рази ефективніше, ніж звичне розкидання їх по полю. Завдяки системі GPS ми можемо в наступному році заїхати і посіяти саме в ті рядки, де було внесене добриво. В результаті, коренева система розвивається краще, з меншим стресом переносить посушливі періоди", - пояснює Тютюнник.

У минулому році у компанії також почали практикувати pop-up внесення, тобто поверхневе внесення рідких комплексних добрив на насіння кукурудзи та соняшнику.

Як пояснив Тютюнник, така технологія допомагає рослині швидше розвиватися, навіть в прохолодних умовах квітня. Сходи з'являються швидше на 2-3 дні, на тиждень раніше зацвітає кукурудза, і в підсумку при збиранні вона має на 2-3% меншу вологість.

До того ж, за словами представника агрохолдингу, вдалося отримати на 2-3 ц/га більше соняшнику і до 4 ц/га кукурудзи, тому з наступного року технологія буде масштабуватися.

"Укрлендфармінг" - один з найбільших агрохолдингів країни за розміром земельного банку. Підприємства групи компаній працюють у 600 населених пунктах в 22 регіонах України. Група компаній займається вирощуванням зернових та олійних культур, насіння, тваринництвом та виробництвом яєць і яєчних продуктів (Avangardco IPL). Власником "Укрлендфармінг" є український бізнесмен Олег Бахматюк.