У Бахматюка звинувачують Шабуніна в поширенні неправдивої інформації

Агрохолдинг "Укрлендфармінг" Олега Бахматюка звинувачує керівника "Центру протидії корупції" Віталія Шабуніна в систематичному поширенні неправдивої інформації щодо акціонера компанії. Про це йдеться в заяві агрохолдингу, передає РБК-Україна з посиланням на сайт компанії.

"21 квітня цього року глядачі "24 каналу" стали свідками маніпуляції керівника" Центру протидії корупції" Віталія Шабуніна. Так, в ефірі громадянин Шабунін відверто збрехав, що пропозиція нашого акціонера Олега Бахматюка з врегулювання заборгованості "Віейбі банку" і виплаті державі 8 млрд грн було нібито зроблено під тиском слідства: "Наприклад, справа Бахматюка, який є екс-власником VAB Банку і ховається за кордоном. Зараз, коли його майже наздогнали, він готовий віддати 8 млрд до бюджету, лише б не сісти", - заявив Шабунін. Заяву Шабуніна ми аргументовано спростували та довели, що цей громадянин свідомо збрехав і ввів в оману глядацьку аудиторію телеканалу", - йдеться в заяві.

Як відзначають в компанії, минулого тижня Віталій Шабунін ще кілька разів озвучив ці звинувачення.

"Тому ще раз нагадуємо підозрюваному Національною поліцією у крадіжці допомоги хворим Віталію Шабуніну, що вперше пропозиція по виплаті державі 8 млрд грн боргів банків, яка виникли в результаті великої банківської кризи 2014-2015 років, була зроблена Олегом Бахматюком ще 2 роки тому, коли не було ніякого переслідування нашого акціонера з боку НАБУ. Пан Шабунін, продовжуючи говорити відверту брехню чи з мотивів помсти, чи то виконуючи замовлення інших осіб - вам краще відомі ваші мотиви, ви даєте можливість суспільству зрозуміти справжню ціну і всім іншим вашим заявам", - йдеться в опублікованій заяві.

Також на підприємстві Олега Бахматюка вважають, що правоохоронні органи дадуть оцінку діяльності Віталія Шабуніна.

Нагадаємо, що власник групи компаній "Укрлендфармінг" і "Авангард" Олег Бахматюк запропонував Кабінету міністрів України, Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, Національному банку України та Офісу генерального прокурора механізм повернення заборгованості, виведених з ринку у 2014-2015 роках банків "VAB Банк" та "Фінансова ініціатива", серед інших 95 банків, що постраждали від кризи, у сумі 8 млрд грн.

Раніше у Фонді гарантування вкладів заявили, що вважають пропозицію Бахматюка вигіднлю для держави.