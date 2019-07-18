ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Бахматюк: Україна втрачає свій трудовий потенціал через міграцію

Новини » АПК    18.07.2019 - 11:58
Бахматюк: Україна втрачає свій трудовий потенціал через міграцію
Фото: Олег Бахматюк (прес-служба)

За словами Бахматюка, в Україні скоро залишаться тільки бюджетники, пенсіонери, діти і 7 млн працюючих людей

Незважаючи на величезний попит на працівників технічних професій і спеціальностей, Україна активно втрачає свій трудовий потенціал через трудову міграцію. Про це заявив власник групи компаній "Укрлендфармінг" Олег Бахматюк, передає РБК-Україна.

Він зазначив, що український бізнес вже стикається з гострою нестачею працівників технічних професій.

"Ми боремося зараз за такі професії, як водій, агроном, механізатор, комбайнер. Ми втрачаємо цих фахівців, тому що вони масово їдуть до Польщі, а потім - у бік Німеччини. Попит на технічні професії на сьогоднішній день величезний, тому що потенціал наших людей досить високий, у тому числі і в інтелектуальному плані. Якщо держава не зупинить цей процес, то у нас залишаться тільки бюджетники, пенсіонери, діти і сім мільйонів працюючих людей, які не зможуть забезпечити цю територію ", - підкреслив Бахматюк.

На його думку, Нацбанк проводить політику, відірвану від соціально-економічних потреб України.

"Голова Національного банку Польщі і прем'єр-міністр виступають і говорять, що вся наша політика зводиться до того, щоб переправити ще мільйон українців на нашу територію, а в нашому випадку ми чуємо риторику, що нам необхідно пов'язати інфляцію, щоб не допустити зростання негативних тенденцій у банківському секторі", - розповів бізнесмен.

Він зазначив, що держава повинна проводити економічну політику здорового протекціонізму, як це роблять найбільш економічно розвинені країни світу, тому що зупинити відтік кваліфікованих кадрів неможливо без підвищення рівня добробуту українців і без підтримки українського виробника.

"Можливості виживання українських виробництв високі, але не такі, до яких примушують існуючі умови. Неможливо конкурувати з німецьким чи польським підприємством, яке бере кредит на 25 років під 1,5% річних. Держава не займається регулюванням внутрішніх процесів, просто живе у своєму якомусь Ватикані", - сказав Бахматюк.

Бахматюк є власником одного з найбільших агрохолдингів України, групи компаній "Укрлендфармінг". За результатами опитувань, агрохолдинг вважають одним з кращих роботодавців країни, що забезпечує робочими місцями 27 000 жителів 600 населених пунктів України. Підприємства групи компаній традиційно є одними з найбільших українських платників податків.

Для порятунку економіки облікову ставку потрібно знизити до 4%, - Бахматюк "Укрлендфармінг" відзначений в топ-20 соціально відповідальних підприємств
Новини України Олег БахматюкУкрлендфармінгUkrlandfarming
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся