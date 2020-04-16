Бахматюк запропонував повернути державі 8 млрд грн заборгованості виведених з ринку банків

Власник групи компаній "Укрлендфармінг" та "Авангард" Олег Бахматюк запропонував Кабінету міністрів України, Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, Національному банку та Офісу генерального прокурора механізм повернення заборгованості виведених з ринку у 2014-2015 роках банків "ВіЕйБі Банк" та "Фінансова ініціатива "в сумі 8 млрд грн. Про це йдеться у зверненні Олега Бахматюка на сайті компанії, передає РБК-Україна.

Зараз основним джерелом повернення коштів кредиторам та державному бюджету є продаж активів неплатоспроможних банків, що в середньому приносить державі лише близько 1% від заборгованості.

Олег Бахматюк вважає, що для держави в нинішніх умовах світової економічної кризи важливе швидке та максимальне повернення коштів і виступає з пропозицією повернення державі 8 млрд грн протягом 5 років. Це також дозволить зберегти важливе для реального сектору економіки підприємство, яке дає роботу 27 тисячам працівників, генерує близько 1% ВВП країни та сплатило за останні 3 роки близько 7,7 млрд грн податків. Для цього він пропонує використати успішний світовий досвід врегулювання таких заборгованостей.

“Такий шлях підтримують і міжнародні фінансові структури, зокрема МВФ і Світовий банк. Прошу Вас підтримати цю пропозицію як таку, що відповідає інтересам держави", - йдеться у зверненні-меморандумі бізнесмена.

В тексті меморандуму також містяться пропозиції щодо врегулювання проблемної заборгованості шляхом реструктуризації, що дозволить отримати 8 млрд гривень в бюджет держави. Перший платіж в сумі 1 млрд грн буде здійснено протягом 2020 року, повна виплата суми, що залишилася, - протягом наступних 5 років без відстрочки виплат по тілу кредиту.

Нагадаємо, раніше екс-власник "ВіЕйБі банку" Олег Бахматюк пропонував виплату заборгованості банку перед державою в сумі 8 млрд грн з застосуванням механізмів реструктуризації. Проте, відповіді на свою пропозицію від НБУ та ФГВФО бізнесмен не отримав.