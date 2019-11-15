Бахматюк відкидає претензії Нацбанку у 29,3 млрд грн боргу перед державою

Фото: Олег Бахматюк (Latifundist.com)

Бахматюк прокоментував звинувачення НБУ

Інформація про заборгованість власника агрохолдингів "Укрлендфармінг" і "Авангард" Олега Бахматюка в розмірі 29,3 млрд грн перед державою не відповідає дійсності і є маніпуляцією. Про це заявив сам Бахматюк і запропонував залучити міжнародних радників для незалежної оцінки і вироблення спільних рішень по врегулюванню боргу.

"Вчора було 10 млрд грн, сьогодні вже 30 млрд грн, а завтра буде 40 або 50 млрд. Це якась істерика з боку Нацбанку. Це не борги Бахматюка, це зобов'язання банків, перед якими є заборгованість колишнього акціонера VAB Банку Максимова, є борги позичальників у Криму, Донецьку і Луганську і інші", – прокоментував він звинувачення НБУ.

Бахматюк вказав, що у відношенні його банку "Фінансова ініціатива" діє рішення суду про незаконне введення тимчасової адміністрації.

Бізнесмен додав, що з 7,7 млрд грн боргів його компаній перед держбанками, включених Нацбанком загальну суму 29,3 млрд грн, борги перед Ощадбанком і Укргазбанком реструктуризовані, а перед Укрексімбанком знаходяться в стані реструктуризації.

"Їх бажання знищити більше, ніж бажання отримати (повернення боргів). 8 млрд грн – цифра, яка підйомна", – підкреслив Бахматюк, нагадавши, що офіційно направив Фонду гарантування вкладів фізосіб пропозицію про поетапне погашення цієї суми по 1 млрд грн на рік з внесенням 500 млн грн гарантійного внеску.

Бізнесмен висловив думку, що такі звинувачення НБУ висуває, щоб вигородити екс-працівників Нацбанку, підозрюваних у справі про стабкредиті VAB Банку на 1,2 млрд грн, зокрема, першого заступника голови НБУ Олександра Писарука.

"Але чи не вийде так, що Писарук хороший, коли давав кредит, а Бахматюк поганий, коли його брав. Все було зроблено законно. Якщо Писарук не винен, то й я невинний", – підкреслив Бахматюк.

Він також спростував інформацію про нібито виграних Нацбанком судових спорах за його особистим дорученням. За словами бізнесмена, деякі позитивні для НБУ рішення прийняті щодо низки об'єктів нерухомості, з якою Нацбанк тепер не знає що робити.

"Вони виграли птахофабрики, лікеро-горілчаний завод, але самі не знають, що з цим робити. Уявіть собі: 500 тис. курей сидять, що Нацбанк буде з цим робити?", – описав ситуацію власник агрохолдингів, зазначивши, що така політика веде до знецінення застав і втрат держави.

Він також вказав, що в будь-якому випадку претензії в млявому виконанні рішень судів потрібно пред'являти не йому, а Державній виконавчій службі.

Бахматюк також піддав різкій критиці Нацбанк за нерівність підходів.

"Опублікуйте дані по всіх боржниках: почніть з найбільшого і закінчите найменшим. Чому ви виділяєте тільки Бахматюка? Всіх напишіть! Хтось інший повертає гроші? Я хоча б пробую", – заявив екс-власник VAB Банку і банку "Фінансова ініціатива".

Він в черговий раз закликав Нацбанк і державу створити правила гри і сісти за стіл переговорів для врегулювання боргу шляхом його реструктуризації.

НБУ в п'ятницю опублікував інфографіку, в якій стверджує, що Бахматюк повинен Фонду гарантування вкладів 11 млрд грн, за кредитами рефінансування центробанку – 10,6 млрд грн, трьом держбанкам – 7,7 млрд грн. Нацбанк нагадав, що борг екс-власника VAB банку, та "Фінансової ініціативи" за кредитами рефінансування забезпечений його особистою порукою щодо погашення на загальну суму 8,6 млрд грн і майновими поручительствами компаній Бахматюка.

Центробанк додав, що з понад 50 поданих позовів за станом на 15 листопада поточного року 19 судових рішень за договорами поруки щодо банку "Фінансова ініціатива" були прийняті на користь НБУ і вступили в законну силу, при цьому немає жодного рішення щодо VAB банку.