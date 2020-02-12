Бахматюк: держава отримала 234 млн замість 8 млрд грн від продажу VAB банку через НАБУ

Через деструктивны діъ директора Національного антикорупційного бюро України Артема Ситника держава отримала лише 234 млн від запропонованих їм 8 млрд грн. Про це заявив бізнесмен і акціонер групи компаній "Укрлендфармінг" і "Авангард" Олег Бахматюк, маючи на увазі продаж активів VAB банку Фондом гарантування вкладів, передає РБК-Україна з посиланням на сайт ULF.

"Хочу привітати пана Ситника і всю його "гоп-компанію" із вчорашньою "великою перемогою". Вчора Фонд гарантування вкладів випустив прес-реліз, в якому заявив, що вони продали всі активи VAB банку за 234 млн грн. Я, як акціонер, і два роки тому, і зовсім недавно звертався з офіційними листами, де пропонував розглянути можливість отримати 8 млрд грн. Замість цього бюджет отримав лише 234 млн", - заявляє акціонер.

У своїй заяві Бахматюк також зазначив, що ситуація навколо компаній "Укрлендфармінг" і "Авангард" і його як акціонера банку, який свідомо знаходиться на конструктивних позиціях і пропонує бюджету України значно більше, ніж від продажу за безцінь активів, склалася не на користь держави.

"Я закликав і закликаю: збережіть компанію, яка здатна генерувати мільярди податків в державний бюджет, в якій працює 27 000 українців і яка виплачує мільярди зарплат. І держава отримала б в 40 разів більше, ніж отримало при продажу активів на аукціоні. Але директор НАБУ Артем Ситник і ті особи, які допомагають йому в знищенні компанії, не зацікавлені в поверненні державі коштів. Вони зацікавлені тільки у власному піарі, задоволення власних амбіцій. І я впевнений, що рано чи пізно вони понесуть за це відповідальність, коли буде чітко пораховано, що могло б отримати держава і що в результаті їх дій отримало", - додав Бахматюк.

Бахматюк також нагадав, що досвід США та європейських країн доводить, що в подібних критичних ситуаціях мирне врегулювання в результаті досягнутих домовленостей між державою і бізнесом забезпечує істотно більші надходження до бюджету і дає можливість бізнесу працювати.

"Тим більше, якщо сторона бізнесу є важливим учасником економічних процесів в Україні, - говорить Бахматюк. - Але люди, які намагаються зруйнувати компанію, не зацікавлені в тому, щоб щось створювати. Ці особи споживають величезні бюджетні кошти і знищують тих, хто ці кошти виробляє. Їх нічого не цікавить, крім власного піару і задоволення власних амбіцій. Я вважаю, що це має отримати справедливу оцінку, нехай навіть не сьогодні - адже ці особи не будуть займати вічно свої посади".

Акціонер 2Укрлендфарминг" заявив, що конструктивна розмова за столом переговорів і мирне врегулювання таких питань важливі в першу чергу для дотримання інтересів держави.

"Бюджет треба наповнювати, а не знищувати економіку. Ріжуть чи курку, яка несе золоті яйця? Знищують компанію, яка є бюджетоутворюючою, яка гідно представляє Україну на міжнародних ринках і забезпечує експортний потенціал країни? Ось питання, на які повинна дати відповідь українська влада, яка декларує направлення на економічний розвиток України, і яка стає заручником амбіцій купки осіб з деструктивними намірами і діями", - заявляє Бахматюк

Нагадаємо, що екс-власник ВіЕйБі банку Олег Бахматюк пропонував виплату заборгованості банку перед державою в сумі 8 млрд грн із застосуванням механізмів реструктуризації. Відповіді на свою пропозицію від НБУ та ФГВФО бізнесмен досі не отримав.

Як псиало РБК-Україна, 16 січня НАБУ початок допити 10 тисяч працівників аграрних компаній Бахматюка. Як заявила прес-служба агрохолдингу, причиною міг стати конфлікт інтересів директора НАБУ Артема Ситника, який визнаний судом винним у корупції і внесений до реєстру корупціонерів. Головним свідком обвинувачення у цій справі був радник сестри Олега Бахматюка.