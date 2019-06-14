Бахматюк: економічний протекціонізм може вирішити проблему трудової міграції

Ілюстративне фото (прес-служба Бахтматюка)

Економічний націоналізм та протекціонізм має стати державною політикою, вважає Бахматюк

Олег Бахматюк, СЕО і власник групи компаній "Укрлендфармінг", одного з найбільших європейських холдингів, вважає, що економічний націоналізм та протекціонізм має стати державною політикою для зменшення масштабів трудової міграції з України. Про це український бізнесмен заявив під обговорення з першим заступником міністра економіки Максимом Нефьодовим в ході дискусії на тему зростання трудової міграції, організованої Європейською Бізнес Асоціацією, передає РБК-Україна.

Бахматюк вважає, що держава повинна проводити політику економічного протекціонізму для зниження темпів трудової міграції з України.

"Проблема трудової міграції - одна з найбільших проблем, які очікують нашу економіку у найближчі 5 років. Невирішення цієї проблематики призведе до того, що економіка не зможе розвиватися не тільки через відсутність ресурсів або через якісь світові тенденції - не буде вистачати людей. Якщо не буде змінена політика щодо протекціонізму - це потік людей буде і далі рухатися і проблема буде поглиблюватися. Політика здорового державного економічного націоналізму має бути озвучена як принцип. Це елементарна підтримка свого виробника на внутрішньому і зовнішньому ринку. На внутрішньому ринку це, в першу чергу, створення умов для капітальних інвестицій. На зовнішньому - лобіювання наших виробників, що ми поки що не бачимо серйозних зрушень з боку держави", - заявив бізнесмен.

У свою чергу перший заступник міністра МЕРТ Максим Нефьодов вважає, що український бізнес має виживати в умовах жорсткої конкуренції на світових ринках. "Велкам, ми йдемо в Європу. Конкуруйте".

"Добре, але тільки на рівних умовах. Дайте нам кредит на 30 років під 1%, дайте нам ті стимулюючі речі, які там. Ніхто не каже - дайте нам дотації. Я противник дотацій. Нам не вистачає довгих і дешевих грошей, - опонував Бахматюк. - Економічний націоналізм - це погано. Економічний протекціонізм - це погано. Для США це добре. Для Китаю це добре. Для Європейського союзу це добре. А для нас це погано. Своєчасне реагування - це не протекціонізм однієї людини, це протекціонізм секторальний. Це довгі й дешеві ресурси. Функція держави - створити для цього регулятивні механізми в економічній, банківській сфері. І друге питання - це позиціонування на зовнішніх ринках. Зараз відсутній роль держави як лобіста для просування на зовнішніх ринках".

Також власник "Укрлендфармінг" розповів, що політика, яку проводить Європейський Союз щодо мешканців сільських територій, може бути успішно застосована і в Україні для стимулювання людей залишитися на батьківщині:

"Щоб утримати людей в селі, ми повинні робити те, що робить Європейський Союз. Ось чому йдуть у них такі величезні дотації на агросектор, на інфраструктуру, на створення умов, що дозволяють одержувати ті ж послуги, які отримує і житель міста. Що таке сільське господарство в Європейському Союзі? Це соціально-економічний проект для утримання на своїх територіях населення".

За останні два роки середня зарплата працівників агрохолдингу Олега Бахматюка зросла на 90%. "Укрлендфармінг" є одним з найбільших платників податків в Україні і одним з найпривабливіших роботодавців за даними різних опитувань. Всього на підприємствах Групи компаній у 600 населених пунктах України працюють близько 27 000 людей. Підприємства групи компаній реалізують інфраструктурні та соціальні проекти в регіонах своєї присутності для підвищення комфорту життя своїх працівників та їх сімей і стимулювання мешканців сільських територій залишатися працювати на батьківщині.