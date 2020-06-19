Бахматюк: буду домагатися компенсації після рішення суду по "Фінансовій ініціативі"

Фото: Олег Бахматюк (прес-служба)

За його словами, суд фактично визнав провину Нацбанку в падінні "Фінансової ініціативи"

Рішення Верховного суду про неправомірність дій Нацбанку (НБУ) щодо виведення банку "Фінансова ініціатива" з ринку дозволяє екс-власнику банку Олегу Бахматюку вимагати компенсації й дає додатковий аргумент до пропонованого їм врегулювання з питання боргів цьому банку і VAB Банку.

Про це повідомив агентству "Інтерфакс-Україна" сам бізнесмен.

"Після недавнього ухвалення Верховною Радою "банківського" закону ми не можемо повернути собі банк, але будемо звертатися за компенсацією за всіма процедурами, що мають правовий характер. Найголовніше - суд визнав очевидну річ, що банк неправомірно вивели з ринку, що він міг працювати й був достатньо ліквідний", - сказав Бахматюк.

Він також нагадав, що спочатку вказував на незаконність дисконтування Нацбанком облігацій внутрішньої держпозики, що спричинило визнання "Фінансової ініціативи" неплатоспроможною.

"На жаль, за ці п'ять років банк перетворився в ніщо. Але це було вже принципове завдання довести свою правоту, і така історична справедливість важлива для мене і для команди", - сказав бізнесмен.

За його словами, суд фактично визнав провину Нацбанку в падінні "Фінансової ініціативи".

"А значить, в половині того боргу, у якому мене звинувачують, вони винні самі. Виходить, що це було свідоме доведення банку до банкрутства. Ми цей аргумент використовуємо і в міжнародних судах", - пояснив екс-власник.

Він також нагадав про прийняте 5 червня Печерським райсудом Києва рішення про скасування постанови про поновлення кримінальної справи проти нього особисто та його компанії екс-заступником генпрокурора Віталієм Каськом.

"Вже тиждень, як це рішення оприлюднене. Воно вже в Генпрокуратурі, і я сподіваюся, що генпрокурор виконає це рішення суду", - сказав бізнесмен.

Нагадаємо, 18 червня Верховний суд виніс остаточне рішення, яким підтвердив незаконність рішень правління Національного банку України по виведенню банку "Фінансова ініціатива" з ринку. Суд визнав протиправними дії НБУ і скасував постанову правління Національного банку.

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Автор: РБК-Україна