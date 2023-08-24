В Бахчисарае россияне проводят масштабные обыски у крымских татар

Как отмечается, оккупанты пришли с обысками к активистам "Крымской солидарности" и родственникам политзаключенных.

Обыски проводятся у Руслана Асанова, Сейдамета Мустафаева, Рэмзи Неметулаева, Абдулмеджита Сейтумерова, Аметхана Умерова и Эльдара Якубова. По состоянию на утро 24 августа известно, что несколько активистов россияне задержали и отвезли в оккупированный Симферополь.

Правозащитница Мумине Салиева отметила, что оккупанты действуют по классическому для них сценарию, применяя репрессии и давление на позицию и веру.

Жена активиста Эльдара Якубова сообщила, что российские силовики пришли с утра, изъяли телефоны и планшеты, а затем забрали мужчину.

"... они зачитали протокол, в котором была озвучена статья 205.5, зачитали несколько фамилий. Следователь был Костин Дмитрий Алексеевич. Провели обыск, также взяли документы мужа - паспорт и документы об образовании. Изъяли два планшета и телефон мужа. Дети болеют вирусной инфекцию, они сильно кашляли и плакали. У старшего сына поднялась температура 39, мы вызвали скорую. Сказали, что забрали мужа на Франка в Симферополь", - рассказала женщина.

Фото: россияне проводят обыски у крымских татар (facebook.com/crimeansolidarity)

Репрессии России

Напомним, в последнее время российские оккупанты усилили террор и репрессии против крымских татар и жителей Крыма. Ранее омбудсмен Дмитрий Лубинец заявлял, что Россия незаконно удерживает 180 политзаключенных. Большинство из них - крымские татары.

Центр национального сопротивления также сообщал, что в Крыму россияне проводят так называемые "контрдиверсионные мероприятия", направленные против жителей, нелояльных к власти РФ.

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