В Багдаде сотни митингующих взяли штурмом и подожгли посольство Швеции

Протест был созван сторонниками шиитского священнослужителя Муктады Садра из-за того, что в Швеции у посольства Ирака запланировали провести акцию с сожжением священной мусульманской книги Корана.

Источник издания отмечает, что никто из сотрудников посольства в Багдаде не пострадал. Пока неизвестно, был ли кто-то в помещении во время штурма.

Коран и вступление Швеции в НАТО

Швеция подала заявку на вступление в НАТО еще в 2022 году, и с тех пор ее членство ратифицировали все союзники Альянса, кроме Венгрии и Турции.

Предыдущие акции с сожжением Корана в Швеции, проведенные под разными предлогами, спровоцировали большое возмущение в мусульманском мире. В частности, Турция обвиняет Швецию в "поддержке терроризма".