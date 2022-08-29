У Багдаді через протести є загиблі і багато поранених
У столиці Іраку Багдаді в ході масових протестів у зв'язку з відходом з політики впливового шиїтського імама було вбито понад 10 осіб. При цьому сотні отримали поранення.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані іракських медиків, які наводить Al Arabia.
Відзначається, що 12 учасників протесту були застрелені і ще 270 - отримали поранення в ході зіткнень з місцевими угрупованнями, які підтримує Іран.
За інформацією видання, зіткнення відбулися за межами охоронюваної зеленої зони, де почалися масові протести.
Варто зауважити, що протести в Багдаді спалахнули після того, як найвпливовіший в Іраку шиїтський імам Муктада ас-Садр оголосив про свій відхід з політики.
Нагадаємо, у Багдаді на тлі протестів була введена комендантська година, яка почалася о 15: 30 29 серпня.
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