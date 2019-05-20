У Багдаді стався вибух біля посольства США

В урядовій "зеленій зоні" Багдада стався ракетний обстріл території поруч з посольством США. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на телеканал Al Arabiya.



Попередньо відомо, що в результаті вибуху ніхто не постраждав. Ракета була запущена з району Аль-Гадір у східній частині Багдада в бік "зеленої зони".



Як повідомляють кореспонденти телеканалу, іракські силовики закрили урядовий район. Зараз поліція розшукує причетних до вибуху.

Нагадаємо, 16 травня Державний департамент Сполучених Штатів повідомив про евакуації більшості дипломатів з американського посольства в Іраку. Таке рішення було прийнято через загострення конфлікту між США та Іраном і стурбованості з приводу ймовірних загроз з боку Ірану, які, на думку джерел в США, сприяли недільним атак на чотири нафтових танкера в Перській затоці.

РБК-Україна писало, що до цього Держдепартамент США розпорядився, щоб Ірак покинули ті співробітники посольства, яких дипмісія в Багдаді і консульство в Ербілі гостро не потребують.