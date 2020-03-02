У Багдаді обстріляли ракетами "зелену зону" біля посольства США

В Іраку неподалік посольства Сполучених Штатів у центральній частині Багдаду упали кілька ракет. Про це передає РБК-Україна із посиланням на Al Sumaria.

Це сталося у ніч на понеділок, 2 березня, передає телеканал Al Sumaria з посиланням на джерело в службі безпеки Іраку.

Ракети упали поряд із урядовим кварталом, де, окрім американського посольства, розташовані дипломатичні місії інших країн та державні установи

Нагадаємо, раніше ракетний обстріл у районі посольства Сполучених Штатів в Багдаді стався 16 лютого 2020.

За даними видання Al Hadath, це були запущені чотири ракети "Катюша". Після обстрілу в "зеленій зоні" включили сирену, а над Багдадом пролетіли військові вертольоти.