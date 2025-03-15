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Багатскис оценил соперников сборной Украины в преквалификации ЧМ-2027: будут ли играть за "сине-желтых" представители НБА

Фото: Айнарс Багатскис дает наставления подопечным (fiba.basketball)
Автор: Андрей Костенко

Сборная Украины по баскетболу узнала соперников с которыми начнет борьбу за выход на чемпионат мира 2027 года. Наставник команды Айнарс Багатскис рассказал о сильных сторонах оппонентов.

По результатам жеребьевки соперниками "сине-желтых" стали команды Словакии и Швейцарии. Матчи пройдут в августе 2025 года.

"Словакия - команда, которая очень зависит от бигмена Владимира Бродзянского, который выступает в Испании. С ним и без него - это две разные сборные. Они имеют характер и умеют играть концовки матчей. Швейцария это опытная сборная, которая знает, как играть в баскетбол. Мне пока трудно сказать по этим соперникам что-то подробнее, надо лучше разобраться с их составами, но все в Европе умеют играть в баскетбол, это мы уже знаем", - отметил латвийский специалист.

Он также отметил, что сборной Украины не стоит ждать легких побед:

"Не надо думать, что мы придем и легко выиграем эти матчи. Надо как можно лучше подготовиться, чтобы достичь прогресса и продемонстрировать качественный баскетбол".

По словам Багатскиса, подготовка начнется в начале июля и продлится примерно месяц. В то же время вопрос состава команды еще открыт. Ранее тренер призвал федерацию сделать все, чтобы привлечь к августовским поединкам украинских баскетболистов, выступающих за океаном - не только в клубах НБА, но и в студенческих коллективах.

Преквалификация ЧМ-2027, список отборочных групп:

  • Группа А: Украина, Словакия, Швейцария
  • Группа В: Венгрия, Северная Македония, Румыния
  • Группа С: Болгария, Нидерланды, Австрия
  • Группа D: Хорватия, Дания, Норвегия

По две лучшие команды из каждой группы выйдут в основную часть европейской квалификации ЧМ. Финал чемпионата мира пройдет с 27 августа по 12 сентября 2027 года в Катаре.

Календарь матчей сборной Украины

  • 6 августа, Швейцария - Украина
  • 9 августа, Украина - Словакия
  • 16 августа, Украина - Швейцария
  • 20 августа, Словакия - Украина

 

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