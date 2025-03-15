Багатскис оценил соперников сборной Украины в преквалификации ЧМ-2027: будут ли играть за "сине-желтых" представители НБА

Сборная Украины по баскетболу узнала соперников с которыми начнет борьбу за выход на чемпионат мира 2027 года. Наставник команды Айнарс Багатскис рассказал о сильных сторонах оппонентов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт Федерации баскетбола Украины.
По результатам жеребьевки соперниками "сине-желтых" стали команды Словакии и Швейцарии. Матчи пройдут в августе 2025 года.
"Словакия - команда, которая очень зависит от бигмена Владимира Бродзянского, который выступает в Испании. С ним и без него - это две разные сборные. Они имеют характер и умеют играть концовки матчей. Швейцария это опытная сборная, которая знает, как играть в баскетбол. Мне пока трудно сказать по этим соперникам что-то подробнее, надо лучше разобраться с их составами, но все в Европе умеют играть в баскетбол, это мы уже знаем", - отметил латвийский специалист.
Он также отметил, что сборной Украины не стоит ждать легких побед:
"Не надо думать, что мы придем и легко выиграем эти матчи. Надо как можно лучше подготовиться, чтобы достичь прогресса и продемонстрировать качественный баскетбол".
По словам Багатскиса, подготовка начнется в начале июля и продлится примерно месяц. В то же время вопрос состава команды еще открыт. Ранее тренер призвал федерацию сделать все, чтобы привлечь к августовским поединкам украинских баскетболистов, выступающих за океаном - не только в клубах НБА, но и в студенческих коллективах.
Преквалификация ЧМ-2027, список отборочных групп:
По две лучшие команды из каждой группы выйдут в основную часть европейской квалификации ЧМ. Финал чемпионата мира пройдет с 27 августа по 12 сентября 2027 года в Катаре.
Календарь матчей сборной Украины
Ранее Михайлюк получил перстень чемпиона НБА на специальной церемонии в Бостоне.