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Многолетний соратник Реброва возглавил молодежную сборную Украины

Фото: Укаи Мельгоса занял тренерский мостик молодых "сине-желтых" (csakfoci.hu)
Автор: Антон Федорцив

Украинская ассоциация футбола назначила нового наставника сборной Украины U-21. Им стал Унаи Мельгоса.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт организации.

47-летний специалист стал новым главным тренером молодежки "сине-желтых". Осенью он начнет с командой квалификацию к чемпионату Европы U-21.

Мельгоса возглавил молодежную сборную Украины по протекции Сергея Реброва. Наставник главной команды стремится построить систему сборных, которые будут работать в едином русле. Испанский тренер, с которым украинец много лет сотрудничал, поможет в реализации проекта.

Тренерскую деятельность Мельгоса начал со структуры "Атлетика" из Бильбао. Позже он недолго работал в "Малаге", а затем перебрался в Украину. Испанец работал с киевским "Динамо" U-19, а затем был ассистентом Реброва в "Ференцвароше", "Аль-Айне" и сборной Украины.

Экс-водитель молодежки Руслан Ротань останется тренером олимпийской команды Украины. Он будет готовить подопечных к дебюту на Олимпийских играх в Париже. Форум пройдет в июле-августе следующего года.

К слову, ранее собрали пятерку самых громких летних трансферов УПЛ в специальной подборке.

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