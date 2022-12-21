В многоэтажке Харькова произошел взрыв: что известно

"В 23:04 произошел бытовой пожар в квартире на 8-м этаже жилой 9-этажки на ул. Лермонтовской, 15 в Харькове", - говорится в сообщении.

По предварительной информации произошел взрыв бытовой электрической батареи, которую заряжал хозяин дома с помощью зарядного устройства.

"Что именно вызвало взрыв и какой это был тип батареи выясняется", - добавляют спасатели.

В результате взрыва в квартире выбиты стекла на окнах и возник пожар, охвативший домашние вещи на площади 15 кв.м.