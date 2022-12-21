В многоэтажке Харькова произошел взрыв: что известно

Поздним вечером во вторник, 20 декабря, в многоэтажке Харькова произошел сильный взрыв. Взорвалась электробатарея.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение ГСЧС Харьковской области в среду, 21 декабря.
"В 23:04 произошел бытовой пожар в квартире на 8-м этаже жилой 9-этажки на ул. Лермонтовской, 15 в Харькове", - говорится в сообщении.
По предварительной информации произошел взрыв бытовой электрической батареи, которую заряжал хозяин дома с помощью зарядного устройства.
"Что именно вызвало взрыв и какой это был тип батареи выясняется", - добавляют спасатели.
В результате взрыва в квартире выбиты стекла на окнах и возник пожар, охвативший домашние вещи на площади 15 кв.м.
Как сообщалось, в селе Янишевка Одесской области из-за пожара, вызванного электрокамином, погибла 20-летняя женщина и ее сын, которому нет и года.
Кроме того, в многоэтажке Нововолынска (Волынская область) взорвались два газовых баллона. В результате происшествия два человека получили травмы.
А в Черновцах произошел взрыв в жилом доме в понедельник, 12 декабря. В результате ЧП пострадали 2 взрослых и два ребенка, один из которых впоследствии умер.
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