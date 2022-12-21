RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В многоэтажке Харькова произошел взрыв: что известно

Фото: в многоэтажке Харькова произошел взрыв (facebook.com/DSNSKHARKIV)
Автор: Наталия Гурковская

Поздним вечером во вторник, 20 декабря, в многоэтажке Харькова произошел сильный взрыв. Взорвалась электробатарея.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение ГСЧС Харьковской области в среду, 21 декабря.

"В 23:04 произошел бытовой пожар в квартире на 8-м этаже жилой 9-этажки на ул. Лермонтовской, 15 в Харькове", - говорится в сообщении.

По предварительной информации произошел взрыв бытовой электрической батареи, которую заряжал хозяин дома с помощью зарядного устройства.

"Что именно вызвало взрыв и какой это был тип батареи выясняется", - добавляют спасатели.

В результате взрыва в квартире выбиты стекла на окнах и возник пожар, охвативший домашние вещи на площади 15 кв.м.

Как сообщалось, в селе Янишевка Одесской области из-за пожара, вызванного электрокамином, погибла 20-летняя женщина и ее сын, которому нет и года.

Кроме того, в многоэтажке Нововолынска (Волынская область) взорвались два газовых баллона. В результате происшествия два человека получили травмы.

А в Черновцах произошел взрыв в жилом доме в понедельник, 12 декабря. В результате ЧП пострадали 2 взрослых и два ребенка, один из которых впоследствии умер.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Взрывхарков