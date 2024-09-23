Во многих городах Украины практически исчезли воробьи: какая причина

Во многих населенных пунктах Украины почти исчезли воробьи. Орнитологи бьют тревогу, потому что эти пернатые являются важной частью экосистемы.
Почему в городах исчезают воробьи и к каким последствиям это приводит, РБК-Украина рассказывает со ссылкой на mukachevo.net.
Украинское общество охраны птиц объявило 2024 год годом воробья домашнего, потому что его численность ежегодно сокращается. В Украине живут 3 вида воробьев – домашний, полевой (имеющий черное пятно на щеке) и черногрудый, заселяющий Придунавье.
По данным эксперта Дунайско-Карпатской программы Андрея Кийко, воробьи исчезают по нескольким причинам:
Есть и другие причины, почему воробьи исчезают из городов. Львовский орнитолог Вадим Жуленко отметил, что одним из факторов является чрезмерная уборка. Срезанные ветки или деревья не оставляют в городе, а в этих ветках любят жить воробьи.
По его словам, из-за этого в центральной части Львова почти исчезли эти птицы. Похожая ситуация и в Харькове.
"В городе почти исчезли воробьи и синицы. Летом эти птицы становятся "заслоном" размножению всяких вредных насекомых. Своих птенцов они именно насекомыми и выкармливают. В зимний период эти птицы питаются семенами травы и других растений. Теперь травы нет и у них нет мест для гнездования. Деревья стоят обпиленные, кусты "выбриты", - пояснила местная экоактивистка Галина Турчина.
Фото: Для воробьев в городах мало еды ( pixabay.com )
Пара воробьев за период вскармливания одного выводка уничтожает около 30 тысяч насекомых, рассказала старший научный сотрудник Закарпатского областного краеведческого музея Руслана Джахман. Поэтому исчезновение этих пернатых вредит окружающей среде.
По словам Галины Турчины, результатом сокращения численности птиц становится гибель деревьев – на них усиленно начинают размножаться вредители.
Ранее зоологи сообщали, что некоторые птицы не могут гнездиться в Украине из-за военных действий.
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