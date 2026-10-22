Многодетным семьям доступна скидка 50% на коммуналку: как ее получить

Семьи, которые воспитывают троих и более детей, могут получить 50-процентную скидку на оплату жилья и коммунальных услуг. Однако право на льготу зависит от дохода семьи.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление ПФУ.
Многодетные семьи могут пользоваться льготами по оплате жилья и коммунальных услуг независимо от вида жилья и формы собственности на него.
В то же время для назначения скидки необходимо соответствовать требованиям по доходу. Среднемесячный совокупный доход семьи льготника в расчете на одного человека за последние шесть месяцев не должен превышать предельного показателя, дающего право на налоговую социальную льготу.
В 2026 году этот показатель составляет 4660 грн на человека в месяц.
При определении права на льготу Пенсионный фонд Украины (ПФУ) учитывает доходы льготника и членов его семьи. Для назначения льгот в 2026 году принимают во внимание доходы за III и IV кварталы предыдущего года.
Многодетные семьи, отвечающие установленным требованиям, могут получить 50-процентную скидку на следующие расходы:
Важно учитывать, что скидка предоставляется в пределах установленных норм. Поэтому фактический размер льготы зависит от обстоятельств конкретной семьи.
Льгота назначается на 12 месяцев с месяца, в котором определено право на ее получение, но не дольше чем до последнего дня календарного года.
Для семей, которые уже получали льготы с 1 января 2025 года с учетом дохода, Пенсионный фонд Украины автоматически определил право на льготы в 2026 году.
Повторно обращаться в ПФУ таким получателям не нужно. Исключение составляют случаи, когда изменились обстоятельства, влияющие на назначение помощи. В частности, речь идет об изменении состава семьи, места жительства или перечня коммунальных услуг, на которые назначена льгота.
Многодетной семье, впервые получившей соответствующее удостоверение, для оформления скидки необходимо зарегистрироваться в Реестре лиц, имеющих право на льготы.
Если сведения о семье уже внесены в Реестр, для назначения льготы необходимо предоставить:
Если семья оформляет скидку на твердое топливо и сжиженный газ, дополнительно потребуется справка о наличии в жилом помещении печного отопления и/или кухонного очага на твердом топливе.
Обратиться за назначением льготы на оплату жилья и коммунальных услуг можно в Пенсионный фонд Украины. Документы принимают несколькими способами:
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