Многодетным семьям доступна скидка 50% на коммуналку: как ее получить

Многодетные семьи могут пользоваться льготами по оплате жилья и коммунальных услуг независимо от вида жилья и формы собственности на него.

В то же время для назначения скидки необходимо соответствовать требованиям по доходу. Среднемесячный совокупный доход семьи льготника в расчете на одного человека за последние шесть месяцев не должен превышать предельного показателя, дающего право на налоговую социальную льготу.

В 2026 году этот показатель составляет 4660 грн на человека в месяц.

При определении права на льготу Пенсионный фонд Украины (ПФУ) учитывает доходы льготника и членов его семьи. Для назначения льгот в 2026 году принимают во внимание доходы за III и IV кварталы предыдущего года.

На какие услуги распространяется скидка 50%

Многодетные семьи, отвечающие установленным требованиям, могут получить 50-процентную скидку на следующие расходы:

Оплата жилья. Льгота распространяется на площадь в пределах установленных норм: 21 кв. м общей площади на каждого члена семьи, постоянно проживающего в жилом помещении, и дополнительно 10,5 кв. м на семью.

Коммунальные услуги. Скидка предусмотрена на газоснабжение, электроэнергию и другие коммунальные услуги в пределах установленных норм потребления.

Сжиженный газ. Льгота распространяется на стоимость сжиженного баллонного газа для бытовых нужд в пределах установленных норм.

Печное топливо. Семьи могут получить скидку на твердое и жидкое бытовое печное топливо, если в жилье нет централизованного отопления, а для обогрева не используют природный газ или электроэнергию.

Важно учитывать, что скидка предоставляется в пределах установленных норм. Поэтому фактический размер льготы зависит от обстоятельств конкретной семьи.

Льгота назначается на 12 месяцев с месяца, в котором определено право на ее получение, но не дольше чем до последнего дня календарного года.

Для семей, которые уже получали льготы с 1 января 2025 года с учетом дохода, Пенсионный фонд Украины автоматически определил право на льготы в 2026 году.

Повторно обращаться в ПФУ таким получателям не нужно. Исключение составляют случаи, когда изменились обстоятельства, влияющие на назначение помощи. В частности, речь идет об изменении состава семьи, места жительства или перечня коммунальных услуг, на которые назначена льгота.

Какие документы нужны для оформления льготы

Многодетной семье, впервые получившей соответствующее удостоверение, для оформления скидки необходимо зарегистрироваться в Реестре лиц, имеющих право на льготы.

Если сведения о семье уже внесены в Реестр, для назначения льготы необходимо предоставить:

заявление о предоставлении льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг, приобретение твердого топлива и сжиженного газа;

декларацию о доходах семьи льготника;

удостоверение многодетной семьи;

удостоверение ребенка из многодетной семьи - для детей, достигших шестилетнего возраста;

паспорт гражданина Украины и регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика;

свидетельства о рождении детей;

другие документы, необходимые для назначения льготы, например банковские реквизиты или квитанции.

Если семья оформляет скидку на твердое топливо и сжиженный газ, дополнительно потребуется справка о наличии в жилом помещении печного отопления и/или кухонного очага на твердом топливе.

Обратиться за назначением льготы на оплату жилья и коммунальных услуг можно в Пенсионный фонд Украины. Документы принимают несколькими способами: