Много техники, дронов и 1660 оккупантов. Генштаб обновил потери РФ в войне

За сутки, 5 декабря, украинские военные ликвидировали 1660 оккупантов. Также уничтожены 8 танков и 46 боевых бронированных машин (ББМ).
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба Вооруженных сил Украины.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 06.12.24 ориентировочно составили:
6 декабря отмечается День Вооруженных сил Украины (ВСУ). Именно в этот день в 1991 году был принят Закон Украины "О Вооруженных силах Украины".
Отметим, что этот праздник общий для всех родов и видов войск. Традиционно в этот день награждают военнослужащих, а также чествуют погибших защитников.
Подробнее об особенностях праздника - читайте в материале РБК-Украина.
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