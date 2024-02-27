Много солнца и до +17 градусов: ожидать ли завтра во всех регионах Украины хорошую погоду

Как отмечает синоптик, незначительные морозы 28 февраля следует ожидать только ночью. Днем на территории всей страны будет наблюдаться "плюсовая температура" и солнечная погода.

В течение дня температура воздуха будет +7+12 градусов, на западе +10+17 градусов, на востоке до +4+7 градусов.

Ветер завтра юго-восточный, умеренный.

Погода в Киеве

В Киеве 28 февраля осадков не предполагается. Ветер юго-восточный, умеренный. В ближайшую ночь 0+2 градуса, в окрестностях до -1, завтра днем около +10 градусов.

Общий прогноз на ближайшие дни

В дальнейшем в Украине сухая погода будет продолжаться. Дождей не ожидается.

Температура воздуха будет теплее на западе, холоднее на востоке. В общем - в пределах +7+12 градусов.