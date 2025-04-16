"Много вреда и разрушений": Байден впервые сделал заявление о новом сроке Трампа

"Менее чем за 100 дней эта новая администрация нанесла столько вреда и столько разрушений. Это просто захватывает дух, насколько стремительно все произошло", - сказал он на Конференции адвокатов, консультантов и представителей лиц с инвалидностью (ACRD).

Помимо этого, экс-президент указал на сокращение численности федеральных служащих, назвав это причиной сбоев в работе сайта Управления социального обеспечения и невозможности людей войти в свои аккаунты.

Также он подчеркнул важность защиты программы социального обеспечения, в то время как многие демократы проводят общенациональную акцию протеста против предполагаемых сокращений программы.

Отметим, что это было первое публичное выступление Байдена после завершения президентской каденции в январе.

Ответка команды Трампа

После речи Байдена, Управление соцобеспечения администрации Трампа обвинило экс-президента во "лжи американцам". В частности, в соцсети Х этого ведомства было сделано 5 постов со следующими тезисами: