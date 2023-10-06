Много пострадавших и погибший ребенок: все, что известно об ударе "Искандерами" по Харькову

Куда попали россияне

По данным правоохранителей и местных властей, под прицелом российских ракет оказался центр Харькова.

Попадание зафиксировали в Киевском и Основянском районах города. Повреждены два многоквартирных дома и разрушен трехэтажный жилой дом.

В результате удара возник пожар площадью 50 кв.м. Спасатели ликвидировали огонь.

Мэр Харькова Игорь Терехов отметил, что удары врага пришлись исключительно по гражданской инфраструктуре города.

Что известно о количестве раненых и жертв (данные обновляются)

По последним данным мэра и Харьковской ОВА, в результате ракетного удара пострадали 16 человек, в том числе 11-месячный ребенок. Также известно о погибшем 10-летнем мальчике, его тело достали из-под завалов.

При этом в прокуратуре отчитываются о 13 пострадавших. В частности, в Киевском районе травмированы шесть мирных жителей: три женщины и три мужчины.

При этом в Основянском районе 7 травмированных, в том числе 11-месячный мальчик. Из-под завалов спасатели извлекли тело его погибшего 10-летнего брата.

Обновлено 09:24. Число раненых возросло до 23. Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура.

Тревога прозвучала после взрывов. Россияне били баллистикой

Отметим, что харьковчане проснулись от взрывов и звуки сирены одновременно. Мэр объясняет, что речь идет об "Искандерах", которые прилетают быстро и среагировать очень мало временем.

"Воздушная тревога раздалась сразу, как начались взрывы. Но очень мало расстояния. Мы должны понимать, что такое расстояние, что Искандер прилетает очень быстро", - сказал Терехов в эфире телемарафона.

В свою очередь спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат призвал дождаться выводов экспертов, чтобы точно сказать чем именно избивали россияне. Но, предварительно, речь идет об "Искандере-М".

"Предварительно скажем так, что ракеты шли по баллистической траектории. Это может быть тот тип вооружения, который, к сожалению, не удается своевременно обнаруживать... Отмечаю, что иногда врагу удается делать это скрыто. И тогда тревога приходит вместе со взрывами. Здесь ничего не поделаешь. Равно как и реактивная артиллерия, тоже летит считанные секунды", - объяснил Игнат.

Фото и видео последствий

Первоначально фото последствий ракетного удара обнародовал министр внутренних дел Игорь Клименко.

Фото: центр Харькова после ударов 6 октября (t.me/Klymenko_MVS)

Фото: от ударов по Харькову повреждены жилые дома (t.me/prokuratura_kharkiv)

Также в СМИ опубликовали видео последствий. Ракетный удар был такой силы, что в квартирах людей в домах поблизости вылетели окна.

Удар по селу на Харьковщине

Напомним, что Харьковская область в очередной раз подвергается обстрелам оккупантов. В частности, украинцы не успели оправиться от удара россиян по селу Гроза, который стал самым массированным по количеству погибших в регионе с начала полномасштабной войны.

На сегодняшнее утро известно о 52 жертвах из-за удара "Искандером" по магазину и кафе, где проходили поминки за погибшим военным. Таким образом, погибло около 15% жителей населенного пункта.

В МВД не исключают, что удар мог навести кто-то из местных жителей, ведь ракета попала прицельно в небольшое помещение. Эту версию проверят СБУ и полиция.

Все, что известно о трагедии в Грозе - читайте в материале РБК-Украина по ссылке.

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