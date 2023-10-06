Много пострадавших и погибший ребенок: все, что известно об ударе "Искандерами" по Харькову

Российская армия утром 6 октября нанесла ракетные удары "Искандерами" по центру Харькова. Под прицелом врага оказались жилые дома, более двух десятков человек пострадали, есть погибший ребенок.
РБК-Украина в материале собрало все, что известно о утреннем ударе по Харькову.
При подготовке материала использовались источники: полиция Харьковской области, министр внутренних дел Игорь Клименко, глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, мэр Харькова Игорь Терехов, спикер Харьковской областной прокуратуры Дмитрий Чубенко, Харьковская областная прокуратура, спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.
По данным правоохранителей и местных властей, под прицелом российских ракет оказался центр Харькова.
Попадание зафиксировали в Киевском и Основянском районах города. Повреждены два многоквартирных дома и разрушен трехэтажный жилой дом.
В результате удара возник пожар площадью 50 кв.м. Спасатели ликвидировали огонь.
Мэр Харькова Игорь Терехов отметил, что удары врага пришлись исключительно по гражданской инфраструктуре города.
По последним данным мэра и Харьковской ОВА, в результате ракетного удара пострадали 16 человек, в том числе 11-месячный ребенок. Также известно о погибшем 10-летнем мальчике, его тело достали из-под завалов.
При этом в прокуратуре отчитываются о 13 пострадавших. В частности, в Киевском районе травмированы шесть мирных жителей: три женщины и три мужчины.
При этом в Основянском районе 7 травмированных, в том числе 11-месячный мальчик. Из-под завалов спасатели извлекли тело его погибшего 10-летнего брата.
Обновлено 09:24. Число раненых возросло до 23. Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура.
Отметим, что харьковчане проснулись от взрывов и звуки сирены одновременно. Мэр объясняет, что речь идет об "Искандерах", которые прилетают быстро и среагировать очень мало временем.
"Воздушная тревога раздалась сразу, как начались взрывы. Но очень мало расстояния. Мы должны понимать, что такое расстояние, что Искандер прилетает очень быстро", - сказал Терехов в эфире телемарафона.
В свою очередь спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат призвал дождаться выводов экспертов, чтобы точно сказать чем именно избивали россияне. Но, предварительно, речь идет об "Искандере-М".
"Предварительно скажем так, что ракеты шли по баллистической траектории. Это может быть тот тип вооружения, который, к сожалению, не удается своевременно обнаруживать... Отмечаю, что иногда врагу удается делать это скрыто. И тогда тревога приходит вместе со взрывами. Здесь ничего не поделаешь. Равно как и реактивная артиллерия, тоже летит считанные секунды", - объяснил Игнат.
Первоначально фото последствий ракетного удара обнародовал министр внутренних дел Игорь Клименко.
Фото: центр Харькова после ударов 6 октября (t.me/Klymenko_MVS)
Фото: от ударов по Харькову повреждены жилые дома (t.me/prokuratura_kharkiv)
Также в СМИ опубликовали видео последствий. Ракетный удар был такой силы, что в квартирах людей в домах поблизости вылетели окна.
Напомним, что Харьковская область в очередной раз подвергается обстрелам оккупантов. В частности, украинцы не успели оправиться от удара россиян по селу Гроза, который стал самым массированным по количеству погибших в регионе с начала полномасштабной войны.
На сегодняшнее утро известно о 52 жертвах из-за удара "Искандером" по магазину и кафе, где проходили поминки за погибшим военным. Таким образом, погибло около 15% жителей населенного пункта.
В МВД не исключают, что удар мог навести кто-то из местных жителей, ведь ракета попала прицельно в небольшое помещение. Эту версию проверят СБУ и полиция.
Все, что известно о трагедии в Грозе - читайте в материале РБК-Украина по ссылке.
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