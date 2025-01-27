Многие города из-за преступлений нацистов остались без еврейских общин, – историк

Он отмечает, что до Второй мировой войны в Украине крупнейшие еврейские общины существовали во Львове, Одессе, Киеве, Днепропетровске и Харькове. Однако в результате нацистского геноцида большинство из них были уничтожены. Символом этих ужасных преступлений стал Бабий Яр в Киеве, хотя места массовых расстрелов евреев – так называемые "Бабьи Яры" – разбросаны по всей Украине.

В Восточной Галичине, во Львовской, Ивано-Франковской, Тернопольской областях, в Дрогобыче существовали большие еврейские общины. В Восточной Галиции было убито около 400 тысяч евреев. На Волыни, в городах Луцк, Ровно и их окрестностях, погибли около 120 тысяч человек. Часть людей казнили на месте, других депортировали в лагеря смерти Белжец и Собибор в Польше.

Из-за этих преступлений многие украинские города и городки остались без еврейских общин, ведь на момент прихода нацистов местное еврейское население было массово истреблено. В целом исследователи зафиксировали около 2000 мест массовых захоронений украинских евреев.

Впрочем, евреям, пережившим Холокост, часто удавалось выжить благодаря украинцам, которые, рискуя собственной жизнью, спасали своих соседей и сограждан. Их называют Праведниками народов мира.