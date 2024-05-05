Много дождей с грозами. Синоптики дали прогноз на завтра в Украине

В большинстве регионов Украины с ночи понедельника, 6 мая, будут лить дожди, но "не зацепят" восток и юг. Несмотря на то, что будет достаточно тепло, возможны порывы ветра.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на " Укргидрометцентр ".

"В западных, северных и в большинстве центральных областей ночью местами небольшие, днем умеренные кратковременные дожди, иногда грозы. На остальной территории без осадков", - говорится в сообщении.

Как отметили синоптики, ветер будет преимущественно юго-западный, 7-12 м/с.

"Днем в западных и северных областях местами порывы 15-18 м/с", - говорят в "Укргидрометцентре".

Температура ночью 8-13°; днем 20-25°, а в Карпатах и на побережье морей 14-19°.

Погода в Украине 6 мая (facebook.com/UkrHMC)

Погода в Киеве и области

В Киеве и области погода будет полностью соответствовать описанному выше. Так, ночью местами небольшой, днем умеренный кратковременный дождь, местами гроза.

Ветер юго-западный, 7-12 м/с, по области днем местами порывы 15-18 м/с.

Температура ночью 8-13°, днем 20-25°; в Киеве ночью 10-12°, днем 22-24°.