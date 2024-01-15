RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Богатые потребители сформировали большие долги за потребленную электроэнергию, - эксперт

Фото: богатые потребители сформировали большие долги за потребленную электроэнергию (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Новиков

Состоятельные потребители электроэнергии сформировали очень большие долги за свет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Всеукраинской энергетической ассамблеи Ивана Плачкова.

В частности, он положительно оценивает решение правительства, которым было разрешено отключать должников от электроэнергии. Экс-министр считает, что любые моратории по неотключению за долги - неэффективное решение.

В то же время Плачков добавил, что в целом потребители делятся на дисциплинированные и не дисциплинированные.

"Те слои населения, которые получаются субсидиями, платят дисциплинированно. Почему? Потому что они знают, что если будут долги - субсидий не будет", - сказал он.

Эксперт добавил, что пенсионеры, мало потребляющие электроэнергии, также являются дисциплинированными плательщиками счетов.

«Очень большие долги накопились у тех потребителей, у кого есть деньги, которые много потребляют. в условиях рыночной экономики", - подчеркнул Плачков.

Он добавил, что в будущем нужно сделать так, чтобы потребители платили за электроэнергию по установленному тарифу, а малообеспеченные слои населения получали адресные субсидии, чтобы платить счета.

Ранее глава Нацкомиссии по регулированию энергетики Константин Ущаповский заявил, что разрешение на отключение должников - необходимый шаг для обеспечения нормальной работы энергосистемы.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Электроэнергия