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"Бабье лето" и антициклон. Синоптик рассказала о погоде на завтра в Украине

Фото: стало известно, какой будет погода в Украине 2 сентября (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

2 сентября погоду в Украине будет определять антициклон. А первое "бабье лето" уже зашло на территорию страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прогноз синоптика Наталки Диденко.

"Утро 2 сентября в Украине будет свежим, +18....+23 градусов, день будет жарким, +28...+33, вечер снова свежим", - рассказала она.

Кроме того, антициклон "организует" сухую солнечную погоду. Только в южной части Украины и местами в Днепропетровской области возможны грозовые дожди.

Погода в Киеве и "бабье лето"

В Киеве 2 сентября ожидается светлый солнечный день с максимальной температурой до +30 градусов.

К тому же, синоптик отметила, что первое, молодое "бабье лето", как правило, длится с 28 августа по 11 сентября.

Погода в Украине в сентябре 2024

Сентябрь - переходный месяц от лета к осени, которому присуще общее снижение температуры. В частности, как отмечают синоптики заморозки в сентябре 2024 возможны на всей территории Украины.

Как ранее уточняли в "Укргидрометцентре", средняя месячная температура воздуха в Украине в сентябре 2024 прогнозируется в пределах +15...+20 градусов (в Карпатах +13...+14 градусов), что на +2 градуса выше нормы.

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