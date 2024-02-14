"Бьют в нужную точку". Зачем Кремль запугивает россиян "войной с НАТО" в Украине: мнение эксперта

Что заявили в Кремле

Сегодня спикер Кремля в комментарии российским пропагандистам заявил, что допускает якобы "увеличение сроков" так называемой "спецоперации", поскольку она начиналась как операция против Украины, а теперь "приняла форму войны против коллективного Запада".

"Да, специальная военная операция может длиться несколько дольше, но изменить ход вещей это не может", - сказал Песков.

В то же время представитель российского диктатора не уточнил, какие же сроки проведения так называемой "СВО" были определены ранее. Да и вообще россияне никогда эти сроки не называли.

Что об этом говорит эксперт

По мнению Мусиенко, ничего удивительного в этом заявлении Пескова нет. Кремль рассчитывал на быстрое проведение "СВО", а теперь должен объяснять россиянам, почему война с Украиной все еще продолжается.

"Война продолжается и РФ несет значительные потери. Несмотря на тоталитаризм в РФ, это требует постоянных объяснений. Они вынуждены говорить, почему эта война должна продолжаться. Они ведь не могут сказать, что украинское сопротивление значительно и они не рассчитывали на такие потери, поэтому они нашли объяснение - воюем не с Украиной, а с НАТО. С точки зрения "накачки" пропагандой в предыдущие годы и запугивания россиян НАТО, они бьют в нужную точку. Это то, чего россияне боятся", - пояснил эксперт.

Кроме того, по его словам, эти заявления являются признанием того, что Россия не может победить Украину, а потому должна воевать еще столько, сколько даже сама не может сегодня спрогнозировать.

"Второй момент - на фоне всех этих заявлений, что Кремль ищет пути, чтобы договориться и заморозить войну, Россия хочет перевернуть все вверх дном. Они хотят показать, что якобы заинтересованы в каком-то перемирии, а Украина и Запад - нет. То есть они эту войну якобы вынуждены продолжать, хоть и не хотят", - добавил Мусиенко.

Как отметил эксперт, некоторые россияне понимают, что все эти заявления Кремля - простое оправдание, но большинство в это поверит.

"Но все измеряется количеством очередей в военкоматы. Когда мы увидим большие очереди в военкоматы, то это будет означать, что россияне в это поверили и готовы бежать служить. Пока там очередей нет, то можно сказать, что энтузиазм у россиян падает. Но в общем, большая часть россиян это "проглотит". Их годами "кормили" угрозой со стороны НАТО", - резюмировал он.